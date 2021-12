Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

L'EMERGENZA

«Ore 14:30, restiamo perplessi per la presenza in piena libertà del soggetto di colore protagonista Martedì sera della sanguinosa lite a bottigliate, seduto sulla scalinata con la sua bottiglia di birra e controllato a vista dagli operatori di sicurezza privata. Bottiglie di vetro sempre più spesso usate come immediate armi taglienti se rotte alla base.

Rimaniamo basiti di come non sia stato immediatamente assicurato alla giustizia con i presupposti di tentato omicidio, ricordiamo la grave ferita al collo ad un suo connazionale, salvato dal provvidenziale intervento dell'ambulanza». Il senso di rabbia e smarrimento che a Fontivegge stanno provando dal tardo pomeriggio di martedì, quando hanno visto un uomo ferirne un altro con il collo di una bottiglia di vetro e poi essere aggredito e picchiato dagli amici della vittima, è contenuto perfettamente nelle parole che Lorenzo Brunetti, guardia giurata e tra i più attenti osservatori di quanto accade nella zona della stazione soprattutto sotto il fronte della sicurezza.

È la rabbia di tutti perché la presenza di questo personaggio dopo la violenta lite di martedì, così a spasso per la stazione e a bersi una birra sulle scale che conducono a piazza del Bacio, sta facendo non solo arrabbiare ma anche preoccupare sempre più persone. Perché martedì «ha mostrato quanto può essere pericoloso» ragiona un residente che ricorda anche come «questo signore era già stato protagonista di un assalto con bottiglie di vetro ad esercito e polizia locale durante un controllo nella zona di Fontivegge. Sono settimane che gira armato di questi pezzi di vetro, e non si capisce come non si riesca a bloccarlo in alcun modo. Come non si riesca a bloccarne l'agire quotidiano».