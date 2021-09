Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

IL PUNTO

Diciannove ore di operazione e due risultati considerati importanti: un arresto e un'espulsione. Il bilancio dei super controlli (cinque locali e oltre 40 identificazioni) a Fontivegge, reso noto ieri e che ha visto impegnate le varie forze di polizia coordinate dalla questura, è un buon segnale. Che, se diventasse un risultato da moltiplicare costantemente, permetterebbe di risollevare dal degrado e dal senso di insicurezza una delle zone più difficili della città. Ma se già ieri, a caldo, i residenti e i commercianti della vasta area della stazione, che dall'inizio di via Settevalli arriva in via XX Settembre, chiedevano comunque più controlli soprattutto sugli affitti e sulle utenze (prima fra tutte la Tari) -, oggi arriva il commento ufficiale di Progetto Fontivegge. Il comitato non incarna tutta la zona ma è certamente quello più rappresentativo e attivo, non certo in un muro contro muro con l'amministrazione, ma anzi con l'idea - comune - della riqualificazione del primo quartiere del capoluogo. «Considerando la durata e il numero di agenti impiegati, dal pattuglione di martedì scorso ci aspettavamo sicuramente di più spiega Progetto Fontivegge al Messaggero -. Ringraziamo la questura e i corpi impegnati ma è fondamentale intensificare gli interventi nel tempo. Doveroso restare nei limiti dello stato di diritto, ma senza il proverbiale pugno di ferro non usciremo mai da questa atavica situazione di degrado. Le dichiarazioni recentemente rilasciate dal sindaco Romizi e dall'onorevole Prisco ci lasciano onestamente perplessi. Si continua a parlare di nuove attività e grandi investimenti ma nel quartiere non c'è traccia di riqualificazione, forse con l'unica eccezione dello skate park. Il coworking è tramontato, i portieri di quartiere sono figure ignote a molti residenti, la nuova galleria di archetti va ad appesantire un'area piena di fabbricati antiestetici quando sarebbe bastato intervenire con una segnaletica moderna ed efficace per consentire ai turisti, spesso smarriti appena scesi dal treno, di individuare le stazioncine del minimetrò (Stazione e Case Bruciate), le fermate degli autobus e i percorsi pedonali più agevoli per raggiungere il centro storico attraverso via XX Settembre». L'ARRESTO Aggredisce e minaccia con un sasso i dipendenti di una cooperativa che si occupa dell'accoglienza dei migranti, pretendendo il pagamento del pocket money previsto dalla normativa. È entrato nell'ufficio, ha afferrato la responsabile per il collo e l'ha sbattuta contro un muro, finché un collega della donna non è intervenuto e lo ha costretto a mollare la presa. Attimi di paura e tensione, fino all'arrivo della squadra volante, che ha arrestato l'uomo, cittadino nigeriano, e lo ha arrestato per tentata estorsione.

Egle Priolo