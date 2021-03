28 Marzo 2021

I carabinieri del Radiomobile hanno denunciato un nigeriano per le ipotesi di reato di lesioni e minacce aggravate e false dichiarazioni sull'identità personale, un nigeriano di 25 anni, residente in città e già noto alle forze dell'ordine. Denunciata anche una donna di 37 anni, anche lei nigeriana, per l'ipotesi di reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità. I provvedimenti sono scattati al termine di accertamenti venerdì mattina, ma la storia è cominciata la sera prima. Nella tarda serata di giovedì i militari, allertati dalla centrale operativa, sono intervenuti a Fontivegge, in un appartamento a piano terra. Dei residenti avevano sentito urla e pianti. I carabinieri arrivati sul posto hanno trovato l'uomo che, con le mani sporche di sangue, manteneva socchiusa la porta per non dare la possibilità di vedere l'interno dell'abitazione, dove si potevano scorgere macchie di sangue. Mentre stavano chiedendo informazioni, è comparsa una donna con un taglio al bicipite del braccio destro. Ha ammesso che le era stato procurato dal fidanzato, il quale, dopo una lite e dopo averla minacciata, l'ha colpita con un frammento di vetro. Dopo aver chiamato il 118 i carabinieri hanno chiesto alla coppia di fornire i documenti. Lei ha detto di esserne sprovvista perché le erano stati trattenuti dalla questura per il rinnovo del permesso di soggiorno. L'uomo riferiva un nominativo risultato poi falso. Sono stati così denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria competente.