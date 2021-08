Giovedì 19 Agosto 2021, 05:01

L'INCHIESTA

Da Santa Lucia a Fontivegge fino alla prima periferia della città: questo il territorio su cui operava una rete di spaccio smantellata dai carabinieri. Un boss e tre cavalli, tre pusher impegnati nello smercio in determinate piazze perugine. Almeno finché non sono arrivati i carabinieri. Che, dopo una lunga e complessa attività di indagine, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini tunisini e uno di origini polacche, due dei quali già rinchiusi per altri reati a Capanne.

I militari del Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Perugia, infatti, hanno eseguito nei giorni scorsi, tra il capoluogo e Corciano, i provvedimenti cautelari emessi dal gip del tribunale di Perugia dopo l'inchiesta scaturita dalla morte per overdose di una donna di 35 anni, avvenuta ad aprile 2020 - nel pieno del primo lockdown, quando la droga girava nonostante le restrizioni - nel comune aretino di Badia Tedalda. E proprio uno degli arrestati, insieme a un complice, le avrebbe ceduto la dose mortale. Le successive indagini dei carabinieri dello speciale Nucleo in seno al Reparto operativo e coordinate dalla procura diretta da Raffaele Cantone, hanno consentito di ricostruire una fitta rete di spaccio di eroina, cocaina e cannabinoidi, a capo della quale è stato identificato uno dei tunisini arrestati, che coordinava l'attività mentre appunto dello spaccio su strada si occupavano i tre complici.

Quantità notevole di droga, per tutti i gusti e tutte le tasche, che ogni giorno finiva nelle piazze e nel mercato della città: soprattutto a Santa Lucia, anche se la banda si spostava fino a Fontivegge e all'immediata periferia perugina. Un vasto quadrante della città, da sottolineare anche per non dimenticare come sia la richiesta a far crescere e impennare in questo modo l'offerta. I quattro, il capo e i tre spacciatori, tutti già conosciuti dalle forze dell'ordine, devono ora rispondere delle ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, mentre per uno di loro alle contestazioni si aggiungono anche l'omicidio colposo e morte come conseguenza di altro delitto.

COL COLTELLO

PER PUNIRE I PUSHER

E a proposito della zona di Fontivegge, l'ultima follia arriva da via del Macello, dove è stato necessario l'intervento della squadra volante dopo la richiesta di ausilio di una pattuglia dell'esercito (impegnata nell'operazione Strade Sicure) e di un addetto alla vigilanza privata, per la segnalazione di un uomo notato in giro con un lungo coltello. Arrivati sul posto, gli agenti e i militari si sono avvicinati all'uomo, poi identificato in un 21enne di origini domenicane, che durante il controllo si è subito mostrato nervoso. Così tanto non da arrivare ad aggredire i poliziotti ma addirittura da scoppiare a piangere per la rabbia.

Il giovane ha così confidato agli agenti di essere furioso con gli spacciatori che, a suo dire, gli avevano venduto droga di bassa qualità, urlando minacce verso le persone del circondario. Il 21enne, nonostante l'età, è risultato avere numerosi precedenti per furto, minacce e maltrattamenti in famiglia, ma ha confessato subito in quale siepe avesse nascosto il coltello con cui era stato notato e che, non ha provato neanche a mentire, gli serviva per vendicarsi del torto. È stato così recuperata una lama da macellaio di ben 37 centimetri di lunghezza, il giovane è stato denunciato e nei suoi confronti è stato disposto un foglio di via dal comune di Perugia.

Egle Priolo