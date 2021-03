26 Marzo 2021

L'INIZIATIVA

L'arrivo della primavera porta nuove idee nella zona di Fontivegge e dintorni. I portieri di quartiere, attivi nell'ambito di Regeneration Center (progetto cogestito da Comune, Informagiovani e consorzio Auriga) per animare il territorio lanciano il contest #Fuoricomeibalconi. L'idea è promossa dal gruppo di lavoro formato dai portieri senior, Moreno Giappesi, Roberta Carioti e Camilla Primiera che sono coadiuvati da ben nove portieri junior, da poco entrati in squadra. Prenotandosi, i residenti potranno partecipare all'evento e ricevere un kit e una guida utili per rigenerare, con fiori e verde, le proprie terrazze. Tra il 7 e il 13 giugno saranno pubblicate le foto dei balconi e decretata una classifica e il relativo vincitore, con tanto di premi. Al termine del contest e una volta cresciute, i partecipanti potranno donare una delle loro piantine al quartiere, per rigenerare un'aiuola, una fioriera o un piccolo angolo verde. Nell'ambito del contest, si terranno varie iniziative. Il 10 aprile si terrà un laboratorio di talee con le ReciclAmiche, l'8 maggio il laboratorio dell'Orto Verticale, il 29 maggio ci sarà un incontro con un esperto di interior design e il 21 giugno spazio alle performance artistiche con Balcoscenico d'Autore. Per info: 800.689.882 o 348.1230882. Attivi anche Facebook e Instagram.