© RIPRODUZIONE RISERVATA

SICUREZZACovi dello spaccio: una ferita aperta per Fontivegge. Da sempre. E ad ogni nuovo covo scoperto, quella ferita riprende a sanguinare. Perché dimostra come, nonostante i tantissimi sforzi repressivi e preventivi, lo spaccio alla stazione, ma anche il senso di insicurezza e degrado che ne conseguono, continua a rappresentare un problema e un fenomeno difficile da sradicare.In questo caso, in poche ore ne sono stati scoperti due. Uno direttamente dai residenti, in uno dei condomini che si affacciano su piazza del Bacio. È ancora una volta Lorenzo Brunetti, guardia giurata e residente, a denunciare con coraggio via social la presenza di un covo dello spaccio a pochi metri dal suo portone di casa. Un post accompagnato da una foto che racconta il tentativo di entrare velocemente in casa da parte di una vicina, spaventata e con l'unico desiderio di mettere qualche mandata di chiusura a chiave tra lei e un gruppo di spacciatori che di fatto hanno occupato un appartamento: di fatto perché un loro compare sta scontando gli arresti domiciliari e loro sono sempre lì sul pianerottolo. Arresti domiciliari, pare, legati proprio alla sua attività di spacciatore. Da quanto emerge, pare che l'appartamento sia stato preso in affitto da una ragazza italiana e poi qualche giorno dopo sia comparso il tunisino, con cui evidentemente la ragazza ha una relazione. Ed ecco tornare il preoccupante rapporto tra giovani che ricevono droga in cambio di documenti per affittare appartamenti o chiedere prestiti. Ma ecco tornare anche, come sottolineano in molti, quella cattiva abitudine da parte dei proprietari di casa di affittare senza il minimo controllo.L'altro covo lo ha scoperto la polizia, sempre alla stazione, fermando in un condominio due extracomunitari: uno dei due aveva 18 dosi di eroina e altre di marijuana. È stato arrestato.Michele Milletti