Venerdì 17 Settembre 2021, 05:02

SICUREZZA

Battaglia per il decoro e anti degrado: a Fontivegge è quotidiana, dal momento che l'assalto di spacciatori, balordi e personaggi violenti è questione di ogni giorno.

E così molti residenti, la stragrande maggioranza delle persone che animano le abitazioni, le attività commerciali e le strade del quartiere intorno alla stazione, nella giornata di ieri hanno osservato con soddisfazione il nuovo blitz anti prostituzione condotto dagli agenti della polizia locale, diretti da Nicoletta Caponi. Gli agenti si sono in particolar modo concentrati nella zona intorno a via Canali, dove da mesi i residenti segnalano l'andirivieni non solo notturno ma anche e soprattuto di giorno da parte di prostitute e transessuali. Secondo quanto si apprende, anche nella giornata di ieri gli agenti nello svolgere i controlli hanno fermato diverse persone sorprese a intrattenersi con le ragazze in strada.

C'è anche un arresto, nella giornata di lotta ai balordi di Fontivegge. Quello eseguito dai poliziotti della squadra volante, nel pomeriggio, nei confronti di un gambiano. Gli agenti sono intervenuti dopo la richiesta d'aiuto di una donna che era stata importunata dal ragazzo con una violenta richiesta di soldi. Una volta portato in questura, lo straniero ha rivolto la propria violenza nei confronti dei poliziotti ed è stato così arrestato.