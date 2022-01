Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:03

SICUREZZA

«In albergo si entra registrandosi e pagando. In un albergo chiuso non si entra. Un grazie alla questura e alla polizia Locale per l'intervento di questa mattina all'alba, nella speranza che la giustizia faccia il suo corso». Così l'assessore alla sicurezza Luca Merli ieri mattina, attraverso il proprio profilo Facebook, ha dato notizia del blitz avvenuto alle prime ore di ieri alla stazione, e precisamente all'hotel Astor che in queste settimane è stato più volte ribattezzato hotel della vergogna per via dell'occupazione di alcune stanze da parte di clandestini e personaggi legati al mondo dello spaccio.

L'albergo, storico a Fontivegge perché proprio di fronte al piazzale della stazione, aveva chiuso i battenti qualche mese fa e da quel momento è purtroppo diventato preda di balordi e disperati che, vedendo la serranda abbassata, hanno ben pensato di forzare le finestre ai piani più bassi per prendere possesso della struttura e delle camere.

Da settimane i residenti, ancora più allertati per il virus che ha ripreso a correre, hanno segnalato queste irruzioni all'interno della struttura ricettiva anche fotografando persone che entravano ed uscivano. Sul posto ieri oltre all'assessore Merli anche il consigliere comunale della Lega, Lorenzo Mattioni.

«Grazie alle forze dell'ordine che hanno sgomberato l'ex Hotel Astor dalla presenza di alcuni irregolari che vi albergavano clandestinamente» è il commento del deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Prisco.