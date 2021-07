Lunedì 5 Luglio 2021, 05:01

SITUAZIONE CALDA

Se il caldo, si sa, dà alla testa, non è certo un buon motivo per lanciare dalla scale una stufa elettrica. Soprattutto se quel termosifone portatile è usato come missile per colpire un rivale. Eppure è quello che è successo l'altra sera in un condominio di Fontivegge. Con una rissa esplosa tra alcuni cittadini stranieri all'interno di un appartamento e poi proseguita prima sul pianerottolo, poi lungo le scale e anche fuori dal palazzo. Immediati sia la richiesta d'aiuto da parte degli altri condomini che l'arrivo sia di polizia che di carabinieri. E agenti e militari ci hanno messo un bel po' a riportare la calma e a raffreddare i bollenti spiriti dei contendenti, ammanettati e portati via dalle auto di servizio, dopo aver lanciato minacce e insulti. Tutto mentre, come racconta un post su Progetto Fontivegge, i vicini realizzavano un resoconto video da cui sono estrapolate le immagini di quanto accaduto. Dalla resistenza dei violenti (compresa, c'è da dire, l'accortezza delle forze dell'ordine nel bloccarli) a quanto lasciato lungo la strada delle botte. A partire, appunto, dai pezzi di quella stufa elettrica lanciata dalla tromba delle scale per colpire chi per primo era uscito dall'appartamento. «Se ci fosse stato qualcuno di noi lo avrebbe schiacciato», denuncia un vicino, che racconta anche delle porte spaccate e dei muri graffiati. Augurandosi lo sfratto di chi rende pericolosa la vita nel palazzo, nonostante le continue denunce di situazioni a rischio. «Volevo ringraziare nuovamente è la conclusione - chi permette tutto ciò, chi sta lavorando per distruggere questo quartiere e chi sta mettendo in pericolo la nostra vita tutti i giorni assistendo e vivendo queste situazioni di pericolo».

E.Prio.