Lunedì 13 Settembre 2021, 05:01

IL CASO

Trenta appartamenti. Almeno. E' il contatore del degrado e della commissione di reati nella zona di Fontivegge. Il passo decisivo, per i residenti e per chi alla stazione lavora e vive gli stessi disagi di chi ci vive, è quello di andare a verificare, a controllare, a stabilire chi dentro quegli appartamenti ci vive e se ha i titoli per farlo.

Perché se la chiusura negli ultimi giorni di un paio di locali etnici da parte della questura ha già dato una prima svolta alla situazione generale del quartiere, soprattutto sul versante della presenza di personaggi dediti allo spaccio pronti a tirar fuori coltelli ma anche pietre e bottiglie per risolvere le questioni nel mondo del traffico di droga, è vero al tempo stesso che i balordi e gli appartenenti ai clan dello spaccio vanno stanati proprio da quegli appartamenti in cui vivono. Almeno a detta di chi vive Fontivegge, e si rende conto del viavai di personaggi sospetti all'interno dei condomini e nei pianerottoli.

Un viavai che, come detto, riguarda almeno una trentina di appartamenti. Queste, le indicazioni arrivate dai residenti e fornite alle forze dell'ordine e che contribuiscono in modo sicuramente determinante a chiarire il quadro sul versante sicurezza.

Perché, ragionano i residenti (In particolare quelli del comitato Progetto Fontivegge che da anni si batte contro il degrado nel quartiere) vanno benissimo gli interventi nei confronti dei locali che violano le regole o in cui si radunano persone poco raccomandabili e che sono fonte inevitabile di problemi di ordine pubblico. Vanno benissimo anche i controlli lungo le strade per verificare chi gira dalle parti della stazione, e soprattutto per l imitare lo spaccio di droga. Azioni importantissime che non possono però non avere l'ultima forma di integrazione, probabilmente quella decisiva: il controllo degli appartamenti, di chi vive in certi spazi e spesso li trasforma in covi dello spaccio e dell'illegalità.

LE INDAGINI

Una convinzione che non è data soltanto dalle difficoltà quotidiane dei residenti, di chi ha scelto Fontivegge per viverci e non vuole andarsene ma anzi vorrebbe passeggiare o stare a prendere il fresco d'estate su una panchina senza sentirsi minacciato da spacciatori e balordi vari, ma che è anche figlia delle indagini condotte dalle forze dell'ordine.

Dai pusher e dalle persone violente e socialmente pericolose rintracciate, arrestate o espulse, nel corso degli ultimi super controlli dopo la maxi rissa con relativa chiusura del locale etnico in via del Macello. Ma anche dall'arresto condotto dai carabinieri di Ancona qualche giorno fa, quando i militari dalle Marche sono arrivati proprio in via del Macello per stanare un magrebino considerato un boss del mercato dello spaccio in riva all'Adriatico dalla sua base appunto piazzata nel quartiere di Fontivegge.

Questo, meglio di qualunque altra cosa, racconta il senso dell'importanza di portare la lotta alla criminalità nella zona della stazione anche definitivamente sul versante dei controlli negli appartamenti.

Trenta sono quelli che segnalano i residenti. Quelli in cui molto probabilmente si sono compiuti e si stanno compiendo reati dallo spaccio, allo sfruttamento della prostituzione fino anche all'ultima frontiera: il take away assolutamente illegale di alcolici per violare orari e disposizioni dell'ordinanza anti alcol.

Michele Milletti