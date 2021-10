Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:01

IL CASO

Nessun danno alla Fontana Maggiore. Le bottigliate tirate domenica mattina alle 4 da una ragazza alticcia, non hanno danneggiato il monumento simbolo della città. Restava, ieri mattina, una scheggia di vetro al di là delle inferriate che la proteggono. Non lontano due gomme americane e qualche filtro di sigaretta, altro avanzo della movida esagerata della notte tra sabato e domenica.

Ieri mattina hanno certificato che le bottigliate non hanno dannnegiato la Fontana Maggiore i tecnici di Soprintendenza e Comune che sono entrati per un accurato sopralluogo. C'era anche l'assessore alla sicurezza, Luca Merli.

Continuano da parte della polizia locale ile indagini oer risalire al nome della ragazza che si è divertita con il tiro al bersaglio che neanche ai baracconi. Sarà difficile individuarla anche se le immagini delle telecamere di sicurezza che l'hanno inquadrata domenica mattina, sono ben chiare. Sarà complicare dare un volte a quel nome, mentre dal comando di Madonna Alta partirà a breve un rapporto per la Procura della Repubblica.

Pericolo scampato, ma resta il gesto assurdo e il senza rete non solo di vicoli e vie del centro, ma anche dei monumenti di fronte alle bravate di chi alimenta la mala movida con le fiammate notturne che non risparmiano niente e nessuno e gettano nello sconforto i residenti dell'acropoli. Resta anche il mistero del doccio di bronzo caduto a febbraio e non ancora non rimesso al suo posto. Non è la stessa cosa di un atto vandalico, ci mancherebbe, ma di fronte alla meraviglia delle Fontana non si può non notare la mancanza.

Sul fronte della mala movida, intanto, a palazzo dei Priori, si guarda a come venire incontro alle richieste dei residenti c'è stato il sopralluogo in via Bontempi con l'assessore Merli. L'ipotesi telecamere (almeno un paio) è sul tavolo anche se, da quello che filtra, dal Comune avrebbero chiesto a chi era presente all'incontro di valutare la possibilità di un intervento finanziario da parte degli stessi residenti. Un'ipotesi legata anche al fatto che palazzo dei Priori non avrebbe, al momento, altri fondi da destinare alla videosorveglianza.

La sfida alla mala movida, come ha detto eri su queste colonne lo stesso assessore alla Sicurezza, Luca Merli, è una sfida complessa. La macchina della sicurezza gira praticamente al numero massimo dei giorni, intervenire ancora con il personale non è facile. Soprattutto quando ci sono numeri elevati di presenza come quelli della notte tra sabato e domenica e quando l'alcol diventa carburante per i gruppi di balordi che girano fino all'alba. Una sfida complessa perché deve tener conto anche di chi il centro lo vive e lo fa vivere abitandoci e non ce la fa più a dover stare barricato in casa spasso e volentieri per il fine settimana.

Luca Benedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA