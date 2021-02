© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOMolto probabilmente, quanto successo è stato una conseguenza della neve e del gelo dei giorni scorsi. Ma non si esclude l'ipotesi dell'atto vandalico. Proprio per questo sono stati subito disposti dal Comune controlli delle immagini di videosorveglianza della piazza. Di certo c'è che ieri la Fontana Maggiore, simbolo della città, ha perso un pezzo. Un elemento bronzeo (un doccio), di quelli che permettono all'acqua (chiusa in questo periodo invernale, come di consueto) di scendere dalla vasca superiore a quella inferiore. Una beffa che riaccende l'attenzione sul monumento-fontana, che proprio nel febbraio del 1278 cominciò a sgorgare acqua. Da allora di interventi e problemi ne sono passati tanti. L'ultimo è quello del bronzo, raffigurante una testa di cavallo. Si è staccato sul lato opposto al vescovado, ma i tecnici del Comune, in stretto contatto con la Soprintendenza dei beni culturali, avvieranno a strettissimo giro di posta un controllo di tutte la parti della fontana. Gli uffici dell'ente, con l'interessamento degli assessorati ai Lavori pubblici e anche della Cultura, si sono messi in moto con l'architetto Luigi Fressoia e l'ingegner Fabio Zepparelli, che come ipotesi più accreditata, in attesa di ulteriori riscontri, ipotizzano un distaccamento dovuto ad un accumulo di neve. Come detto, saranno analizzate tutte le parti e sarà individuata una ditta specializzata nel restauro e nella sistemazione di queste opere. L'attenzione sarà rivolta anche ad altri monumenti della città interessati da analoga problematica. Ieri mattina tanti si sono mobilitati per segnalare il danno. Chi chiamando in Comune, chi raccontando nei social. Nel corso della giornata vari gli interventi. Tra i tanti cittadini attenti al decoro, anche Cesare Barbanera e Vanni Capoccia. «Quello che è avvenuto pone il solito irrisolto problema: la Fontana di Piazza è del 1278; è di un valore culturale, storico e artistico tale che la si trova in ogni manuale sulla scultura del Due/Trecento ed è tra i pochi manufatti, certamente l'unico tra quelli del suo valore, rimasti con tutto quello che comporta all'aperto nel luogo per il quale era stato pensato (anche se alcune parti sono già nella Galleria Nazionale dell'Umbria). Per questo ha bisogno di una costante capillare manutenzione preventiva e non di quella che verrà fatta ora a danno già accaduto». Il richiamo è mirato a Comune e Soprintendenza cui viene chiesto un impegno maggiore. La fontana è stata oggetto di un corposo restauro abbastanza di recente. L'inaugurazione fu nell'aprile 2017. Nel 2018 ci fu il caso del gruppo bronzeo che si tinse di un color oro, comportando un ulteriore intervento.Riccardo Gasperini