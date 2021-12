Domenica 12 Dicembre 2021, 05:03

L'EVENTO

Continua l'impegno della Fondazione Carlo Lorenzini nel dare sempre più spazio ai giovani talenti. Lunedì all'oratorio di Santa Cecilia la Fondazione presieduta da Massimo Monni ha consegnato un premio, nell'ambito di un incontro sul tema Sostenibilità del Valore: Interpretazione dei Segnali ad alcuni laureati con delle borse di studio da 2.500 euro ciascuna. Sono Giulia Bacchi (Dipartimento di Economia, corso di laurea magistrale in Accounting and consulting), Romina Ferrini (Dipartimento di Economia, corso di laurea magistrale in Accounting and consulting) e Maria Vittoria Tignani (Dipartimento di Scienze agrarie, corso di laurea interdipartimentale in Scienze zootecniche). A precedere la consegna delle borse di studio (hanno premiato rispettivamente Salvatore Marchese, Luca Bartocci e Pietro Buzzini), spazio al focus sul tema della sostenibilità del valore. Un argomento molto sentito da imprese, professionisti, studenti e da chiunque voglia veramente comprendere la realtà ma soprattutto trovare gli strumenti più idonei per affrontare il futuro. A parlarne nel corso del pomeriggio all'oratorio di via Fratti, sono stati Andrea Panizza, docente di Strategia e Politica aziendale dell'università di Ferrara, e Alberto Quagli, docente di Economia aziendale dell'università di Genova. A introdurlo Enrico Guarducci e Franco Giacometti.

In occasione dell'evento è stato anche presentato il libro Cassandra mi fa un baffo, utile saggio per aiutare i giovani, come recita il sottotitolo, a non farsi rubare il futuro. A parlarne è stata direttamente l'autrice Valeria Lorenzini. L'evento è poi stato animato da alcuni interventi musicali del soprano Maria Stella Maurizi accompagnata al pianoforte da Ettore Chiurulla.