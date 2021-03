10 Marzo 2021

Nuovo passo avanti di Hamu, l'hub che punta al rilancio di Abruzzo, Marche e Umbria, che opererà su start up, crescita dimensionale delle imprese, sviluppo del capitale umano e competitività territoriale, monitoraggio e misurazione dei risultati degli investimenti.

«La partecipazione insieme a Confindustria Umbria e l'Università degli Studi di Perugia ha detto Cristina Colaiacovo, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Perugia contribuirà alla creazione di una rete interregionale di sviluppo socio-economico e occupazionale, si inserisce proprio nel comune obiettivo di creare collaborazioni sempre più strette e percorrere nuove strade per favorire la crescita dei territori del Centro Italia in maniera sinergica. Sono certa che il magnifico Rettore Maurizio Oliviero saprà favorire il potenziamento di questa rete di collaborazioni». Diversi i punti in comune tra la neonata associazione e la Fondazione. «Ci sono temi prosegue il presidente come lo sviluppo tecnologico, il potenziamento delle reti infrastrutturali, la sostenibilità, sui quali non ci possiamo permettere di restare indietro e siamo convinti che l'intuizione di fare sistema tra regioni mettendo insieme le energie di alcuni tra i principali attori socio-economici e del mondo della conoscenza ci consentirà di innalzare la qualità e l'attrattività dei nostri progetti e di essere più veloci e competitivi».

Cristiana Mapelli