22 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







IL CONCORSO

Premi in denaro, finanziamenti a tasso zero, attività di formazione e supporto per l'accompagnamento e la realizzazione dei progetti. Tante azioni, un solo obiettivo: sostenere l'avvio di imprese sociali attraverso strumenti innovativi e realizzare attività ad alto impatto sociale per il territorio.

Questo è InvestiAMOsociale, il concorso nato dalla volontà condivisa di Fondazione Cassa di risparmio di Perugia e UniCredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture, realizzata con il coinvolgimento dei partner Human Foundation, Confcooperative Umbria, Legacoop Umbria, Cesvol Umbria e con il supporto scientifico di Aiccon.

Destinatari sono, tra le altre, le imprese sociali e le cooperative sociali già costituite, le organizzazioni del mondo associativo e del volontariato, le fondazioni e le imprese cooperative e di capitali.

Per partecipare è necessario presentare progetti, già iniziati o in fase di avviamento, in grado di generare un valore aggiunto in termini di ricadute sociali ed economiche anche sotto il profilo occupazionale, in particolare attraverso l'inclusione dei soggetti più fragili.

Le domande scadono il prossimo 30 giugno, presentando il progetto accedendo al sito www.fondazionecrpg.com.

© RIPRODUZIONE RISERVATA