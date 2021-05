30 Maggio 2021

ECONOMIA

Sostenere la ricerca scientifica di eccellenza e portare innovazioni al comparto agroalimentare italiano, incentivando la ripresa di un settore cardine. Così si è costituita l'associazione di Fondazioni di origine bancaria, cui ha aderito anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, per ampliare le attività di Ager-Agroalimentare e Ricerca. Con una dotazione finanziaria di oltre 5 milioni di euro, saranno sostenuti progetti per rispondere ai fabbisogni di innovazione del settore. Con una novità: la realizzazione di un piano di trasferimento delle conoscenze ottenute dai progetti o generate in altri contesti di ricerca, per favorire un'applicazione rapida delle nuove tecnologie da parte degli operatori e sostenere la ripresa economica post pandemia. «L'ingresso della Fondazione spiega la presidente Cristina Colaiacovo rafforza il nostro impegno e risponde al bisogno di innovazione di una filiera produttiva d'eccellenza dell'economia umbra. Abbiamo territori storicamente vocati ad alcune produzioni agroalimentari che attraverso innovativi progetti di ricerca e il trasferimento tecnologico dei risultati alle imprese possono accrescere il livello della sicurezza alimentare e della sostenibilità ambientale».