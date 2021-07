Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:01

FOLLIE D'ESTATE

Non solo follie da alcol in centro storico. Succede anche in periferia e non sono solo i ragazzini ad esagerare. Nella notte tra lunedì e martedì, un uomo di 45 anni residente a Gubbio è stato arrestato dagli agenti della polizia municipale dopo che lo hanno bloccato ubriaco lungo la E45 all'altezza di Lidarno. Ma per arrivare a fermarlo e ammanettarlo hanno dovuto faticare non poco. Quasi un'ora per calmarlo e portalo in cella con l'aiuto dei carabinieri.

Gli agenti stavano tornando da un altro servizio in zona quando, percorrendo la E45 all'altezza di Lidarno, hanno visto una Fiat Multipla che sul filo dei 130 orari andava zigzangando. Una potenziale bomba in superstrada visto le condizioni in cui il guidatore si trovava al volante. Gli agenti sono riusciti a fermare l'auto e quando il conducente è sceso si sono trovati di fronte un uomo che inveiva e li minacciava. Non c'è stato neanche bisogno di effettuare l'alcotest per capire che aveva alzato il gomito molto più del poco consentito.

Il problema che l'uomo non voleva sentire ragioni. Urlava, inveiva e cercava di colore gli agenti. Anzi, ha pure messo a segno qualche colpo al bersaglio grosso tant'è che tutti e tre gli agenti intervenuti hanno i segni della colluttazione addosso. Ci è voluto un bel po' di tempo per far calmare l'automobilista ubriaco. E ci sono volute le maniere forti. Nel senso che gli agenti della municipale lo hanno dovuto ammanettare per calmarlo.

I tre agenti guidati dalla comandante Nicoletta Caponi, tra un acciacco e l'altro, hanno chiuso l'intervento. E hanno anche deciso di non andare a farsi refertare al Pronto soccorso. Ma l'operazione è stata quanto mai complicata. Perché l'uomo ubriaco non ne voleva saper di essere controllato e di doversi beccare tutta la serie di contravvenzioni legate alla lunga serie di infrazioni commesse al volante della Multipla. Alla fine si è arrestato, ma alle violazioni al codice della strada ha dovuto aggiungere anche la resistenza a pubblico ufficiale. Per portarlo in cella sono dovuti intervenire i carabinieri che lo hanno fatto salire sulla gazzella per la notte in guardiola in attesa del processo per direttissima dove ha sbollito la sbronza. E forse, dopo che l'alcol ha finito i suoi effetti, ha riflettuto su tutto il caos che ha combinato.

