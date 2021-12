Martedì 21 Dicembre 2021, 05:02

LA VIOLENZA

Aggredita e ferita in pieno centro, nella piazza dei palazzi istituzionali. È successo nel fine settimana appena concluso a una ragazza di 25 anni, vittima di una movida sempre più violenta. La ragazza, alle prime ore di sabato mattina, è finita al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della misericordia per farsi curare le ferite relative a quella che, ha raccontato al personale medico sanitario dell'ospedale, è stata una violenta aggressione nei suoi confronti. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, la prognosi è di pochi giorni ma di certo la paura provata in quei bruttissimi istanti ci metterà del tempo a passare.

AGGREDITO PER SCIPPO

Così come lo spavento provato da un cinquantenne nella giornata di domenica, dopo essersi improvvisamente trovato a terra a seguito di una violenta spinta subita da dietro.

L'uomo, secondo quanto si apprende, non avrebbe avuto ben chiaro il motivo per cui è stato buttato a terra con violenza ma non è da escludere che sia stato vittima del tentativo di uno scippo ai suoi danni.

Terzo episodio di violenza nel fine settimana: stavolta vittima nella notte tra sabato e domenica un ragazzo di origini straniere nella zona di Balanzano. Anche in questo caso il giovane ha fatto accesso al pronto soccorso lamentando di aver subito un'aggressione. Non è da escludere che in questo caso possa essersi trattato di situazioni legate a qualcosa accaduto all'interno di qualche locale notturno e che poi è proseguito all'esterno.