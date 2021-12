Martedì 14 Dicembre 2021, 05:01

Oltre 23mila like e, anche quest'anno, quasi 200 foto in concorso per Colori d'autunno. Il foliage della vite di Sagrantino' i cui vincitori, per l'edizione 2021, sono @marco_montori_photo, @chrisma1105 e @umbriagram. Questi sono infatti gli account Instagram degli autori degli scatti che hanno ottenuto più like nell'ambito del contest fotografico dell'associazione La Strada del Sagrantino.

L'iniziativa è stata riproposta, riscuotendo grande successo, con l'obiettivo di raggiungere gli enoturisti attraverso i social, puntando sulla bellezza di un territorio che comprende le zone di Montefalco, Bevagna, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo meno frequentato nei periodi di bassa stagione, ma invece molto suggestivo. I colori dell'autunno e le caratteristiche dei vigneti del pregiato vitigno autoctono di Sagrantino, infatti, disegnano paesaggi e scorci di grande fascino, immortalati dagli scatti dei tanti partecipanti al concorso.

I tre vincitori riceveranno in premio una selezione dei vini del territorio della Doc Montefalco e Docg Montefalco Sagrantino. Le foto sono state realizzate dai partecipanti sia con macchina fotografica digitale che con smartphone e pubblicate nei profili Instagram con gli hashtag #stradadelsagrantino e #fogliedisagrantino.