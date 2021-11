Martedì 16 Novembre 2021, 05:05

Fiware, network internazionale e promotore di standard tecnologici per l'Europa, pubblica nei social e nella sezione del proprio sito Impact story il caso di successo di WiseTown che, in sinergia con il Comune, sta trasformando la città in una smart city. L'obiettivo del Comune è realizzare un sistema tecnologico che garantisce un'efficiente raccolta e gestione dei dati della città con l'integrazione di servizi e tecnologie IoT, un sistema di supporto alle decisioni e strumenti di promozione della partecipazione attiva dei cittadini. L'ente si è mosso nell'ambito di Agenda Urbana, e la scelta di Perugia è ricaduta su WiseTown e sulla sua infrastruttura abilitante per le smart city, basata su

tecnologia Fiware e capace di rispondere alle nuove esigenze infrastrutturali. WiseTown sostiene Perugia trasformandola in una città digitale a misura di cittadino, efficiente, sicura, sostenibile, accessibile, e capace di sviluppare un approccio partecipativo ed integrato a supporto del processo decisionale. Per l'assessore Gabriele Giottoli (Marketing e Perugia Digitale) «essere all'interno della piattaforma Fiware è grande occasione per offrire una risonanza europea a quello che il Comune e TeamDev stanno sviluppando grazie alle risorse di Agenda Urbana».