1 Giugno 2021

(Lettura 2 minuti)







CACCIA AGLI IMPOSTORI

L'Istituto Serafico di Assisi, dopo alcune segnalazioni giunte in istituto, invita i cittadini a prestare attenzione a dei tentativi di truffa organizzati usando senza alcun diritto il suo nome.

«Non esistono operatori del Serafico - afferma la presidente, Francesca Di Maolo, in una nota - che si presentano alla porta di aziende, enti o privati cittadini per chiedere offerte o per vendere prodotti per conto dell'Istituto stesso. Prestate attenzione, è una truffa».

«Usare il nome di un Istituto come il nostro - prosegue Di Maolo - che si prende cura di bambini e ragazzi con gravi disabilità è inqualificabile».

Secondo quanto riferito, una donna si presenterebbe ai cittadini per vendere fiori o altri prodotti con il presunto scopo di raccogliere fondi a favore dell'Istituto che svolge attività riabilitative, psicoeducative e di assistenza sociosanitaria per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Ma il Serafico, si ribadisce dall'Istituto, è completamente estraneo all'iniziativa. «La raccolta fondi a favore delle attività che svolgiamo - aggiunge Di Maolo - non avviene mai con questa modalità. Noi dialoghiamo con il nostro pubblico, utilizziamo i social, scriviamo lettere presentando i nostri progetti e inviamo le nostre newsletter per restare in contatto con i tanti sostenitori. Se qualcuno desidera donare trova all'interno di questi strumenti le modalità per sostenerci e restare accanto ai nostri ragazzi». L' Istituto ha segnalato il fatto alle forze dell'ordine.

Gli impostori e i truffatori non si fermato davanti a nulla. E usano anche il nome di una istituzione di grandissimo valore come il Serafico per cercare di raccattare qualche soldo. Una operazione di bassissimo livello che sfrutta il buon cuore dei cittadini per cercare di fare un piccolo gruzzolo da chi appena sente il nome del Serafico è portato a dare un contributo o a fare un gesto di solidarietà nei confronti di chi di con gli anni ha lavorato sempre con il cuore in favore dei meno fortunati ottenendo sempre grandi risultati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA