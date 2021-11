Giovedì 25 Novembre 2021, 05:01

Finisce in ospedale per due colpi di arma da taglio a una gamba e al torace, le sue condizioni appaiono disperate ma per fortuna se la cava con una prognosi di 12 giorni. Per quelle ferite due uomini finiscono sotto processo con la grave accusa di tentato omicidio, ma ieri sono stati assolti per la contestazione di rapina e lesioni aggravate, con il capo di imputazione principale riqualificato in lesioni aggravate e già sulla via della prescrizione.

La sentenza emessa ieri arriva infatti a otto anni dai fatti, avvenuti nel luglio 2013. Quando, secondo le accuse, i due imputati, cittadini di origini domenicane all'epoca 23enni, avrebbero colpito il rivale in una presunta guerra tra bande prima con un coltella alla coscia e poi con un cacciavite all'emitorace, causando «un enfisema sottocutaneo e piccola falda di pnx apicale». In base all'iniziale capo di imputazione, i due non sarebbero riusciti nell'intento di «cagionare la morte» solo per l'intervento di chi li avrebbe invitati alla fuga, segnalando la presenza di telecamere. In fase di esame della parte offesa, comunque, la vittima non avrebbe comunque fornito indicazioni precise ma anzi dichiarazioni contraddittorie.

«Grande soddisfazione per l'esito del processo ha commentato all'uscita del tribunale il legale di uno dei due imputati, l'avvocato Marco Gabriele -, che ha accertato come il mio assistito sia estraneo all'addebito della rapina e delle lesioni aggravate, come per la riqualificazione del tentato omicidio. Rimane l'incertezza in merito al capo A, ma sul punto attendiamo le motivazioni per poi eventualmente impugnarla in appello. In ogni modo, dopo anni dai fatti, la verità è stata accertata e cioè l'estraneità dei fatti contestati al mio assistito».

Egle Priolo