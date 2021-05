13 Maggio 2021

L'INCHIESTA

Dopo aver ammesso le mazzette per i controlli più veloci, Savino Strippoli, il maresciallo della guardia di finanza accusato di corruzione dai colleghi del Nucleo di polizia economico-finanziaria del Comando provinciale di Perugia, ieri ha confermato anche la sua partecipazione come socio occulto in una società immobiliare. Al procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini, assistito dai legali Vincenzo Maccarone e Antonino Belardo, Strippoli ha però spiegato come si sia trattato di «un investimento sbagliato»: nessun ricavo sconosciuto al fisco, ma piuttosto una perdita del 30 per cento del capitale investito tra il 2006 e il 2008 quando il mercato immobiliare era alle stelle. Il successivo crollo ha causato la perdita di un terzo delle (poche) decine di migliaia di euro che ha spiegato di aver investito in quelle ville di San Vetturino che sembravano un affare. Ma il procuratore, assistito dalla consulente Daniela Saitta, ha anche contestato quello che per la procura è una sproporzione (accertata dal 2005) tra le fonti reddituali della famiglia e le proprietà immobiliari. E anche qui Strippoli ha ammesso ma chiarito, spiegando sì di aver comprato tre case, ma dopo averne comprate e rivendute altre due a prezzo superiore da quanto dichiarato nel rogito. Un escamotage che gli avrebbe consentito i successivi investimenti e con cui ha quindi provato ad allontanare l'ipotesi di ulteriori mazzette. Le prossime mosse della procura chiariranno se gli inquirenti gli hanno creduto oppure no.

