LA STORIA

Michela aveva 13 anni quando l'uomo che le ha dato la vita gliene ha strappato una parte importante. Quando ha iniziato a rubarle l'infanzia e l'adolescenza infilandosi nel suo letto, toccandola, baciandola, costringendola ad atti sessuali continui e inimmaginabili. Per cinque anni. Quando poi Michela (il nome è di fantasia) si è accorta che quell'uomo mostruoso che lei chiamava papà iniziava ad avere le stesse morbose e atroci attenzioni nei confronti della sorellina minore. E lo ha denunciato, aprendo il suo cuore, superando la vergogna, rivivendo davanti alla polizia e poi ai giudici quegli anni di orrore, di cui nessuno si era accorto, nemmeno la mamma.

Un coraggio e una forza incredibili che finalmente, a quasi cinque anni dall'arresto dell'uomo, operaio 55enne dell'Alto Tevere, lo hanno visto condannare a ben 15 anni e otto mesi di carcere. Una pena esemplare, importante, significativa, che non restituisce la gioia del crescere a Michela, ma certamente sa di giustizia. Il pm Mara Pucci aveva chiesto al collegio presieduto da Carla Maria Giangamboni (a latere Matteo Cavedoni e Serena Ciliberto) una condanna a 16 anni e soprattutto il coraggio di una «condanna giusta». E il tribunale così ha fatto, non accogliendo le richieste di assoluzione degli avvocati della difesa Benedetta Barberi Nucci e Gioia Cecchini, credendo alla dolorosa testimonianza della ragazza e di sua sorella, ma anche di quelle cugine più grandi che hanno trovato il coraggio di raccontare come fossero state loro le prime vittime di quell'orco nascosto dietro il sorriso di uno zio e di un padre, che appariva solo amorevole e affettuoso all'esterno di quell'incubo che riusciva a ricreare alla prima occasione. Quando non era al lavoro, quando la moglie non era in casa, quando trovava il tempo di assecondare le sue voglie turpi e schifose su ragazzine che avevano l'unica colpa di vivere accanto a lui. Lui che non ha mai avuto il coraggio di presentarsi in aula, mentre le figlie hanno deciso di metterci sempre la faccia, dopo anni passati a nascondersi e a vergognarsi anche di loro stesse. Oltre alla pesante condanna, il tribunale ha stabilito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e una provvisionale di 40mila euro per le figlie, ormai entrambe maggiorenni, parti civili con l'avvocato Anna Maria Pacciarini. Più duemila euro per Libertas Margot, l'associazione che si occupa di tutelare vittime di violenza, parte civile con l'avvocato Gemma Bracco.

«Ci uniamo anche noi nel grazie che la pm Mara Pucci ha detto, rivolgendosi alla ragazza vittima di violenza, per la sua testimonianza dolorosa ma limpida, per il coraggio con cui ha intrapreso un percorso di rinascita, per il suo affidarsi alla giustizia», hanno commentato da Margot. «Mi auguro che questa sentenza possa rappresentare un esempio per dare coraggio a tutte quelle donne che hanno subito abusi e violenze», ha detto l'avvocato Pacciarini. Che il coraggio di Michela, prossima alla laurea in psicologia, serva davvero a darlo a chi non ce l'ha.

Egle Priolo

