Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:03

VIABILITÀ

Fiera e incidenti: inizio novembre sul Raccordo è particolarmente difficile. Dopo la bella notizia della riapertura a tempo di record da parte dell'Anas della galleria Volmnii che era stata chiusa dopo che un tir che trasportava carta si era incendiato, il primo novembre e la giornata di ieri hanno riscontrato un forte incremento del traffico lungo il Raccordo e la E45 in ingresso a Perugia.

Nella giornata del primo novembre due incidenti, uno nel pomeriggio e un altro in serata, hanno avuto come principale conseguenza quella di semi paralizzare il traffico in una giornata di festa caratterizzata dalle prime ore di apertura della fiera.

Stessa cosa nella giornata di ieri, anche se non si sono avuti incidenti sul Raccordo. Ma la presenza di tante persone in arrivo da fuori città per andare a curiosare nei cinquecento stand di Pian di Massiano ha fatto sì che inevitabilmente anche lungo il Raccordo la situazione, specie dalle prime ore del pomeriggio, fosse particolarmente affollata.

In molti hanno raccontato, anche attraverso i social network, le lunghissime file in particolar modo all'altezza degli svincoli di Madonna Alta e Ferro di Cavallo.

Fino a tutto il tardo pomeriggio di ieri, dal centralino della polizia stradale segnalavano come il traffico intorno alla città fosse particolarmente sostenuto con qualche criticità in fatto di scorrimento delle auto. La buona notizia è che non si sono registrati incidenti con persone rimaste ferite.