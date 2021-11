Lunedì 1 Novembre 2021, 05:01

L'EVENTO

Super controlli per la Fiera dei Morti, l'evento più tradizionale della città che torna dopo un anno di stop. Quest'anno non ci sono da tenere sotto controllo solo gli aspetti della viabilità, dei furti, di vendita delle merci contraffatte e dei parcheggiatori abusivi (che di solito creano maggiori problemi soprattutto nell'area parcheggio del palasport), ma anche quello importantissimo del rispetto delle normative anti Covid-19. In campo, solo nel primo giorno di fiera, ci saranno almeno 80 unità delle forze dell'ordine. Particolarmente monitorata sarà l'intera area di Pian di Massiano, la piazza principale della fiera che raduna oltre 500 banchi e che, nei momenti di punta, arriva a contare oltre 8.500 presenze. Per questo il dispiegamento delle forze dell'ordine sarà massiccio ed è stato anche oggetto di un comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura e di una specifica riunione tecnica in questura per il coordinamento delle forze dell'ordine a competenza generale.

MASCHERINE

Riguardo le normative anti contagi, da una parte gli utenti saranno chiamati a rispettare le regole illustrate anche in vari pannelli installati nell'area della fiera. Un po' come accade ai baracconi, dove però sono state tantissime le segnalazioni relative alla mancata osservanza delle regole, soprattutto sull'obbligo di indossare la mascherina. Dall'altra parte ci saranno controlli anche a campione sul possesso de green pass e sull'uso della mascherina.

PULIZIE

Definito anche il piano pulizie, con Gesenu già in campo e con un impegno di 12 giorni rispetto ai 7 della fiera (quest'anno è stata prolungata di 2 giorni). Gli operatori saranno in azione sia nelle corsie della fiera sia nei parcheggi, garantendo anche un presidio mattutino e pomeridiano per il pronto intervento.

IN CENTRO

Saranno i banchi delle città gemelle e i prodotti locali i grandi protagonisti della fiera che si terrà anche in centro, in tre piazze e due vie. In piazza Italia ci sarà il Villaggio delle città: quest'anno Aix en Provence e Bratislava proporranno il meglio delle loro terre. In piazza della Repubblica e nel loggiato della prefettura invece sapori d'Italia e dell'Umbria.

ORARI E TRASPORTI

Gli stand saranno aperti dalle 9 alle 21 a Pian di Massiano, dove oggi si inaugura con una cerimonia alle 9,30 e dalle 10 alle 20 in centro (qua l'inaugurazione alle 11,30 in piazza Italia).

Busitalia e Minimetrò prevedono un biglietto unico bus/treno più minimetrò a 3,50 euro per 24 ore dalla prima convalida (1 adulto e 1 under 12).

