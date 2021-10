Domenica 31 Ottobre 2021, 05:02

L'EVENTO

Fiera dei Morti, domani mattina sale il sipario per l'edizione (quest'anno più lunga di 2 giorni) della ripartenza. L'inaugurazione è fissata per le 9,30 ma a Pian di Massiano gli oltre 500 stand saranno attivi già dalle 9, come del resto in centro dove ci saranno 80 banchi. In entrambe le aree regole anti Covid-19 ben precise: niente assembramenti, mascherina obbligatoria al pari del Green pass (esenti per questo under 12 e specifiche categorie). Tutte le norme, oramai note da tempo, saranno indicate in cartelloni dedicati (8 totem a Pian di Massiano) e da parte delle forze dell'ordine non mancheranno controlli generali e a campione sul documento di vaccinazione o tampone.

Solo il primo giorno ci saranno 80 unità operative per garantire sicurezza e rispetto delle norme. Numeri necessari perché, secondo le stime delle precedenti edizioni, a Pian di Massiano la stima media di affollamento nei punti centrali della giornata è di 8.500-9mila persone.

VIABILITÀ

Visto l'affollamento e la concomitante presenza dei baracconi, come ogni anno, appare decisiva sul fronte della viabilità la riapertura della galleria sul Raccordo, che avrebbe potuto creare ulteriori disagi alla già provata circolazione. Poi, per quanto riguarda l'area più stretta di Pian di Massiano, sono stati adottati come ogni anno specifici provvedimenti per evitare ingorghi e disagi. A senso unico ad esempio viale dell'Ingegneria, dall'intersezione con viale del Percorso Verde a strada Santa Lucia (secondo questo senso di marcia) e lo stesso viale del Percorso Verde da viale dell'Ingegneria a viale Pietro Conti. Scattano anche molti divieti di sosta in zona. STAND A Pian di Massiano oltre 500 stand, dall'abbigliamento alla pelletteria, dai prodotti per la casa ai giocattoli. In centro 80 banchi in tre piazze (Matteotti, Repubblica e Italia), più 8 espositori (vintage, etnico, oggettistica handmade) sotto le logge della Prefettura e 12 nel tratto di corso Vannucci tra piazza della Repubblica e piazza Italia.

Ogni spazio sarà dedicato a un settore specifico. In piazza Italia, ad esempio, ci sarà il villaggio delle città gemellate con Perugia. Quest'anno saranno Aix en Provence e Bratislava a proporre il meglio delle loro terre (salumi, formaggi, paté francese, spezie, tessuti, saponi, vini provenzali, vini e birre, ma anche ceramiche, decorazioni natalizie, manufatti in legno). Gli stand saranno aperti dalle 9 alle 21 a Pian di Massiano e dalle 10 alle 20 in centro storico.

TRASPORTI

Busitalia e Minimetrò hanno previsto un biglietto unico bus/treno più minimetrò a 3,50 euro per 24 ore dalla prima convalida (1 adulto e un bambino under 12).

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA