Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:02

LA TRADIZIONE

Al piano per la sicurezza, con l'attenzione concentrata alle misure anti Covid-19, si aggiunge al pacchetto per la Fiera dei Morti quello relativo alla viabilità. In vista dell'appuntamento con la tradizione, che torna dopo un anno di stop, la struttura Sicurezza del Comune ha messo nero si bianco i provvedimenti da adottare nell'area di Pian di Massiano, dove da giorni ha già perso il via l'edizione della ripartenza dei baracconi e serve evitare situazioni di caos, anche in concomitanza con altri eventi, come una gara interna della Sir Volley al PalaBarton il 7 novembre, ultimo giorno di Fiera che quest'anno durerà una settimana ed osserverà l'orario di vendita 8,30-21.

L'ORDINANZA

I provvedimenti si sommano a quelli già in vigore per i baracconi. Da sabato 30 diventerà off limits piazzale Umbria Jazz (che ospita la parte principale della Fiera, prevista anche in centro). Diventerà, ad esempio, a senso unico di marcia viale Tazio Nuvolari, nel senso di marcia da viale Pietro Conti a viale Giuseppe Meazza. Così come viale dell'Ingegneria, dall'intersezione con viale del Percorso Verde a strada Santa Lucia (secondo questo senso di marcia) e lo stesso viale del Percorso Verde da viale dell'Ingegneria a viale Pietro Conti. Divieto di sosta in 7 strade: viale dell'Ingegneria, Nuvolari, del Percorso Verde, via Montemalbe, Meazza, strada Santa Lucia. L'ordinanza prevede la sosta in alcuni punti con istituzione di aree di parcheggio. Divieti specifici su questo fronte per piazzale Guido Mazzetti, riservato ai veicoli degli operatori partecipanti alla manifestazione fieristica, e l'area di parcheggio compresa fra via Meazza e il PalaBarton, riservata ai veicoli di pubblico interesse, ai quelli muniti di contrassegno Comune di Perugia Fiera dei Morti 2021 e i veicoli dei disabili muniti di contrassegno.

ANTI COVID-19

Già note da giorni le regole anti Covid-19 per i 500 banchi di Pian di Massiano e gli oltre 100 in centro. Saranno obbligatori mascherine e green pass, come illustrato in un avviso agli operatori della Fiera dal Comune e come avviene già ai baracconi. Proprio nell'area delle giostre però, praticamente ogni giorno, accade che in pochissimi rispettano l'obbligo di indossare la mascherina, contravvenendo così alle disposizioni e al buon senso. Tornando al capitolo Fiera, è prevista una riorganizzazione degli spazi del banco di vendita «anche mediante segnaletica a terra per consentire l'accesso ordinato e se del caso contingentato» e la necessità di «rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e il personale in più punti». Per i banchi dove si possono scegliere i prodotti, dovrà essere «obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione». In alternativa «dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da usare obbligatoriamente». Tutte regole che nella grande area di Pian di Massiano saranno oggetto di controlli.

Riccardo Gasperini