Giovedì 11 Novembre 2021, 05:02

LA TRADIZIONE

La Fiera dei Morti, l'appuntamento più tradizionale della città appena concluso con l'edizione 2021 della ripartenza, diventa sempre più digitale. Nel tracciare un bilancio, il Comune ha annunciato una novità per la prossima edizione. Cioè l'inserimento, nel già esistente sito internet dedicato fieradeimorti.comune.perugia.it, di una mappa virtuale creata dall'unità operativa Servizi alle Imprese dell'ente, in collaborazione con l'ufficio comunicazione. Lì gli utenti potranno conoscere, direttamente anche da Google Maps, quali e dove saranno posizionati gli operatori commerciali presenti a Pian di Massiano. Tradotto significa l'esatta posizione dello stand, i contatti degli operatori, dei loro siti e le foto dei prodotti. Una vetrina sulla Fiera che sarà fruibile ben prima dell'edizione 2022.

IL BILANCIO

Intanto esprime soddisfazione per l'evento appena concluso (e durato due giorni in più del solito) l'assessore al Commercio Clara Pastorelli. «La fiera con le sue bancarelle in legno e in tessuto, nonostante la pioggia e il maltempo, si è rivelata anche quest'anno un percorso interessante pieno di suggestioni. Ha rappresentato un vero e proprio momento di rinascita».

I NUMERI

Il bilancio passa anche per i numeri. Quelli generali, come il totale degli stand, circa 600 fra centro storico (dove c'era tanto artigianato unitamente ai sapori delle città gemelle) e Pian di Massiano. Oppure quelli della campagna pubblicitaria, che nei soli social del Comune è stata visualizza da 490.286 mila persone, mentre il doppio nei portali news. In fatto di controlli, la polizia locale ha rilevato un calo degli abusivi a Pian di Massiano. Riguardo il monitoraggio dei permessi per il suolo pubblico, green pass e mascherine a fronte di oltre 700 persone controllate solo quattro sono state sanzionate per mancanza di pass e una perché senza mascherina. Calano anche gli oggetti smarriti, meno di 10 rilevati. Nessuna criticità emersa dai controlli congiunti con l'agenzia delle dogane su stand e merci (monitorato in particolare il settore moda e giocattoli).

Riccardo Gasperini