Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:03

TRADIZIONI

«Qual è la novità della Fiera dei Morti?» Ogni anno è questa la domanda che si fanno un pop' tutti visitando i 600 stand tra Pian di Massiano e il centro. E quest'anno, dopo l'anno di pausa a causa dell'emergenza sanitaria da Covid, di novità ce ne sono parecchie. Tra le curiosità, in piazza della Repubblica, lo stand di Fabbio e Felicita da Riccione con degli orologi fatti con vecchi vinili. «Perugia è un appuntamento fisso e tornare dopo la pausa dell'anno scorso spiegano i due ambulanti è ancora più bello. Certo, ci sono tante incognite, i costi del viaggio, dell'alloggio, avevamo un po' paura. Speriamo che le vendite vadano bene». L'idea nasce dall'esigenza di ripartire dopo la chiusura di un negozio di musica e con un magazzino pieno di vinili. Tra gli orologi più venduti, quelli che celebrano le band The Queen e The Beatles. In piazza Matteotti, oltre agli stand dedicati agli appassionati di formaggi, c'è anche lo stand dei pistacchi di Bronte che per la prima volta fa tappa a Perugia. «Cosa acquistano di più? I ragazzi fino ai 30 anni spiegano i titolari dello stand - comprano la crema spalmabile mentre gli over 40 il pesto al pistacchio per condire una pasta da favola». Piazza Italia, invece, è il villaggio delle città gemellate con Perugia: una passeggiata tra colori, sapori e profumi internazionali con i migliori prodotti di Aix en Provence e Bratislava con salumi, formaggi, patè francese, spezie, tessuti, saponi. «Tra i formaggi più venduti spiega Eric dalla Francia ci sono sicuramente quelli colorati: rosso al pomodoro, il verde al basilico e il giallo allo zafferano». E poi ci sono le spezie di Cyrille, oramai un appuntamento fisso a Perugia. «Sono dodici anni che vengo alla Fiera dei Morti spiega con un ottimo francese, ogni anno oramai i perugini mi cercano per comprare le miscele che preparo personalmente per condire arrosto, pasta e pesce». La gioia per la ripartenza è tanta, ma c'è anche qualche polemica tra gli stand delle città gemellate: la posizione defilata rispetto agli stand più centrali in corso Vannucci, non ha fatto ancora partire le vendite. Ma per tutti c'è ancora tempo fino a domenica.

Cristiana Mapelli