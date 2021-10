Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

LA TRADIZIONE

Per i baracconi il piano di sicurezza è definito. C'è invece ancora da capire come sarà gestito al meglio, in fatto di misure per il contenimento del Covid-19, l'afflusso alla Fiera dei Morti che, come reso noto dal Comune, durerà due giorni i più (1-7 novembre). Particolare attenzione sarà data soprattutto all'area di Pian di Massiano (che raduna in genere 500 stand), che tradizionalmente raduna migliaia di utenti. Stando alle misure attuali, la Fiva Confcommercio prevede che servirà il Green pass sia per gli utenti che per gli espositori, ma dal Comune potrebbero arrivare ulteriori misure sulla scia di quanto stabilito per l'area delle giostre. Di certo c'è che sarà da rivedere l'assetto per l'area della Fiera nel cuore della città, perché in corso Vannucci ci sono i dehors delle attività di ristorazione e servirà capire come poter organizzare gli spazi per le bancarelle. Tradizionalmente occupano parte di piazza IV Novembre, che però quest'anno stando a quello che filtra, anche su indicazioni della Soprintendenza, rimarrà libera. A disposizione ci sono anche l'area di piazza Matteotti e di piazza Italia. Il Comune sta lavorando proprio in questi giorni ad un piano per l'organizzazione della Fiera. Nel frattempo, soprattutto da parte degli espositori, c'è grande soddisfazione per il prolungamento di due giorni rispetto ai tradizionali cinque di apertura. Anche alla presidenza della Fiva, che ha avanzato la richiesta, sono arrivati messaggi di apprezzamento per questa novità, importante per dare respiro dopo un anno di stop del tradizionale appuntamento.

LA MAPPA 3.0

Riguardo la nuova edizione della Fiera, il Comune ha avviato un lavoro già dallo scorso ottobre per la realizzazione di un nuovo servizio digitale di supporto. O meglio: una mappa virtuale con cui i visitatori potranno conoscere quali sono gli operatori commerciali presenti, dove è localizzato esattamente il loro stand e, cliccando sul nome dell'operatore, visitare il loro sito o la loro attività di e-commerce, se presente. La mappa è stata realizzata dall'unità operativa Servizi alle Imprese del Comune grazie anche alla collaborazione dei volontari del Servizio civile nazionale nell'ambito del progetto Economia della conoscenza tra Pubbliche amministrazioni e imprese online. La mappa è consultabile su fieradeimorti.comune.perugia.it. Anche in questo portale istituzionale saranno elencate, a breve, le misure che verranno prese per la sicurezza degli utenti della Fiera. Come per i baracconi, potrebbe essere reso obbligatorio l'uso della mascherina, oltre che di osservare il distanziamento e la pulizia della mani, regole base oramai diventate di prassi per ogni ambiente, anche all'aperto, dove si radunano tante persone. Il piano è in fase di definizione e nei prossimi giorni arriveranno indicazioni precise per tenti ed espositori.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA