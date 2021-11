Domenica 7 Novembre 2021, 05:03

LA TRADIZIONE

Ultimo giorno di apertura oggi per la Fiera dei Morti, l'evento più tradizionale della città che quest'anno è stato prolungato rispetto al solito. A banchi ancora aperti, c'è già un primo bilancio dell'edizione della ripartenza, che ha visto impegnati fra Pian di Massiano e centro storico (dove le protagoniste assolute sono state le città gemelle) diverse centinaia di operatori. Per Mauro Fortini, presidente di Fiva Confcommercio Umbria, l'associazione più rappresentativa per il settore, l'edizione 2021 della Fiera è andata bene nel complesso, nonostante il tempo che non è stato proprio favorevole nei primi giorni di apertura. «Di certo il mal tempo ha inciso, purtroppo c'è stata una piccola maledizione metereologica, nei primi giorni è stato sempre cattivo tempo». Tutto sommato però, evidenzia il presidente di Fiva «possiamo dir che gente c'è stata». Un aspetto positivo, tenendo conto che la situazione di emergenza legata alla pandemia non è ancora finita e tante persone, per prudenza, evitano gli eventi dove c'è affollamento. Alla Fiera si poteva accedere solamente con green pass e uso obbligatorio della mascherina. Chi ha scelto di andare alla Fiera ha acquistato, anche se il trend delle vendite pare essere stato un po' minore rispetto al solito.

GLI ACQUISTI

«Gli acquisti prosegue Fortini sono stati leggermente sottotono rispetto alle aspettative, ma parliamo di categoria (quella dei venditori) che viene da 1 anno e mezzo di fermo, quini tutti va bene». Capitolo abusivismo. Anche si questo fronte pare che la situazione sia andata meglio rispetto al passato. «Rispetto agli altri anni, l'abusivismo è parso minore con un fenomeno in netto calo». Qualcuno dei venditori abusivi che di solito assaltano l'area della Fiera s'è comunque visto nelle zone dei parcheggi, ma la macchina dei controlli ha avuto effetto anche su questo aspetto. Controlli che, quest'anno, sono stati particolarmente concentrati sul fronte del rispetto delle normative anti Covid-19. «Qualche verbale è stato elevato sia agli operatori che agli utenti della Fiera», racconta Fortini che, come categoria, si è detto favorevole alle misure di sicurezza previste. «Siamo consapevoli che lavoriamo su una situazione attrattiva, quindi è giusto evitare di trasformare la Fiera in un cluster. Giuste le misure messe in atto, in linea con le normative nazionali per questo tipo di manifestazioni». Manifestazione che, come detto, quest'anno è durata due giorni in più rispetto al solito. Un modo per regalare alla città, orfana di Eurochocolate per quest'anno, un grande evento in un fine settimana. Sulla possibilità di proseguire con l'evento spalmato in 7 giorni, ci sarà un dibattito da fare, anche perché gli operatori hanno costi da sostenere e tanti dovranno fare due conti.

IN CENTRO

Il bilancio comunque pare positivo. Come in centro, dove ci sono feedback buoni. Sergio Mercuri, presidente del Consorzio Perugia in centro, spiega che «al netto degli ultimi due giorni ancora da valutare, la Fiera in centro è andata bene. Si sono visti i turisti nonostante la pioggia, per la chiusura ci aspettiamo più perugini. Le citta gemelle hanno dato un bel valore aggiunto». Ora si guarda subito avanti per un prossimo evento che rilanci il movimento in centro: «Speriamo nel Natale, ci sarà anche il Natale alla Rocca».

Riccardo Gasperini

