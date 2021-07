Martedì 27 Luglio 2021, 05:01

LA STORIA

Una trama così incredibile da sembrare una specie di film a metà tra il sentimentale e il grottesco. E invece è tutto vero. È la realtà di un uomo che ha visto perdere amori e lavoro in un colpo solo, sicuramente per colpa sua e anche per un destino a priori non immaginabile: le due donne che avrebbero dovuto farsi la guerra per contenderselo, invece finiscono per conoscersi e capire di provare l'una per l'altra affetto invece che odio.

Succede a Perugia. Secondo quanto raccontato da Perugiatoday.it, infatti, qualche settimana fa un uomo (assistito dall'avvocato Vittorio Lombardo) ha presentato una denuncia dopo essere stato a suo dire aggredito all'esterno di un bar da parte di un buttafuori.

Secondo quanto racconta ai carabinieri, quell'aggressione cui si aggiunge anche una donna non è casuale: il buttafuori sarebbe stato aizzato dalla donna stessa per allontanare il giovane dal locale. Il motivo? Ecco la storia che non ti aspetti. L'uomo, dopo essere finito in ospedale ed essere stato curato, in sede di denuncia racconta infatti come abbia precedentemente lavorato in quel bar e intessuto una relazione amorosa clandestina con la titolare dell'esercizio pubblico. Tutto va bene finché la proprietaria stessa, racconta l'uomo, gli chiede se conosce qualche ragazza per assumerla come cameriera. Lui ha l'idea di portarle la fidanzata e in quel momento succede l'imponderabile, almeno per lui: le due donne si conoscono, si piacciono e decidono di mettersi insieme, di vivere il loro amore. E lui ci rimette anche il lavoro: licenziato con tanto di messaggi della titolare che lo invita a farsi una ragione di questo amore.