16 Marzo 2021

CITTÀ CICLABILE

Promuovere la mobilità dolce con la diffusione della pratica ciclistica, come unica strada per arginare la dittatura delle quattro ruote negli spazi urbani. Questo l'orizzonte 2021 che si è dato Fiab PerugiaPedala nel corso della sua assemblea annuale tenuta in modalità on- line. Forte delle prospettive aperte nel 2020, nonostante l'emergenza pandemica, l'associazione ha tratto il bilancio dell'attività in un anno: escursioni di gruppo, manifestazioni aperte al pubblico, tavolo di confronto con il Comune e un dossier critico sul progetto di riqualificazione di Fontivegge. Oltre alla partecipazione di numerose persone in sella alla bici alla marcia della pace. Ribadito anche l'impegno a dare un contributo alle attività della Rete Ecologista Umbra di cui Fiab PerugiaPedala fa parte. Confermato presidente Paolo Festi e al suo fianco Brando Gervasi, Mirko Iacobucci Michele Guaitini, Laura Pinti Gervasi, Andrea Righini, Paolo Rosignoli. L'assemblea ha confermato che Fiab PerugiaPedala dovrà continuare a rafforzare il ruolo e il riconoscimento che si è ritagliata nel capoluogo di regione e nel territorio, promuovendo la cultura e l'uso della bici a tutti i livelli. «Ci sentiamo parte e promotori di un cambiamento che sta già avvenendo ha detto il presidente Festi -. ma che vogliamo spingere sempre di più e rivolgiamo a tutte le persone che si riconoscono nei nostri obiettivi l'invito a sostenerci: più siamo, più contiamo».