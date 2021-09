Giovedì 30 Settembre 2021, 05:02

L'EVENTO

L'appuntamento è lontano, ma la città è già pronta: Perugia dal 23 al 29 settembre 2022 ospiterà la seconda edizione dei Tafisa European Sport for All Games, festival europeo dello sport per tutti. L'iniziativa, a carattere internazionale e patrocinata da Coni Umbria e nazionale, è stata presentata ieri in Comune dai vertici della Tafisa e Figest, host dell'evento. Presenti anche Domenico Ignozza (Coni) e l'assessore comunale allo Sport Clara Pastorelli. Perugia sarà il cuore strategico della manifestazione destinata a coinvolgere anche altre città della regione. Il Comune coinvolgerà associazioni e attività economiche dell'acropoli per eventi collaterali capaci di rendere più penetranti le finalità proprie di una manifestazione multidisciplinare e multiculturale che si trasformerà anche in una grande occasione di rilancio e visibilità per il centro storico. Il festival sarà inoltre una conferma dell'attenzione tributata dal territorio agli sport tradizionali attraverso l'accoglienza, per la prima volta, di numerose discipline e delegazioni di vari paesi. Sarà messo a punto un programma ricco di iniziative, con competizioni sportive amichevoli, esibizioni, dimostrazioni, scambi di buone pratiche, convegni, workshop di approfondimento da sviluppare anche in collaborazione con l'Università. È prevista la partecipazione di circa 30 delegazioni provenienti da tutta Europa per un totale di circa 350 atleti.