Festa grande a Ponte San Giovanni per una residente speciale, nonna Faustina, che ieri ha compiuto 104. È una delle più anziane del principale quartiere cittadino e ieri ha festeggiato con la visita del sindaco Andrea Romizi. Un momento speciale per ricordare una lunga vita passata fra sacrifici, fatiche e soprattutto momenti belli. Tanti quest'ultimi, non a caso ha detto che «ho solo ricordi belli della vita». Una famiglia numerosa (sette tra fratelli e sorelle) quella di Faustina, nata a Montelabate il 25 agosto 1917. Ha superato l'epidemia di Spagnola e la seconda guerra mondiale, dove il marito Celso Dalmatini combatté (era militare nell'aeronautica). Per lui, ha raccontato ieri, al ritorno ci fu una grande festa nel paese. Ne sono passati di anni, ma Faustina ha ancora i ricordi chiari. I grandi nomi della storia, le vicende personali, i fratelli che suonavano nella banda del paese e fecero anche un complessino. Anche il sindaco Romizi è rimasto impressionato dalla lucidità di Faustina che ora può dire anche di aver vissuto l'epoca del Covid, affrontata con il doppio vaccino, come ha ricordato la famiglia che ieri l'ha festeggiata fra una torta e qualche racconto sul passato.