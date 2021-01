© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTROLLIDopo i due arrestati in strada dalla polizia perché salutavano il 2021 a colpi di scacciacani (ieri l'arresto ai domiciliari è stato convalidato dal giudice), il Capodanno dei controlli allunga lista delle folie. E degli aggiramenti dei divieti nella speranza di farla franca. Invece le forze dell'ordine si sono mosse con particolare attenzione e sono riusciti a pizzicare chi stava esagerando. Come è successo alla polizia che ha messo in atto il piano di super controlli coordinato dal questore Antonio Sbordone.L'episodio più particolare è successo ad Assisi«Nel pomeriggio di Capodanno spiega una nota della questura-, personale dell'Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Assisi procedeva a sanzionare per l'inosservanza alle normative anti Covid-19, 8 cittadini intenti, all'interno dell'abitazione di uno di loro, a festeggiare l'arrivo del nuovo anno». In otto in un appartamento tra brindisi e panettoni, non credevano ai loro occhi quando hanno aperto la porta e trovato la polizia. Forse allertata da qualche vicino che alla norme anti Covid-19 crede fermamente.Situazione più complessa anche nella zona della stazione di Fontivegge, invece, la notte del 31. Polizia e polizia locale in un «mirato servizio volto a rilevare possibili assembramenti presso locali commerciali e di pubblico spettacolo» trovavano una ventina di persone all'interno di un pub «usualmente-spiegano dalla questura- luogo di ritrovo di giovani di etnia africana, i quali vista in lontananza la pattuglia riuscivano a dileguarsi velocemente». La Divisione polizia amministrativa sociale e dell'immigrazione della Questura di Perugia, con la collaborazione dell'Ufficio licenze del Comune di Perugia, sta eseguendo approfonditi accertamenti finalizzati per sanzioni nei confronti dei titolari dell'esercizio dove c'è stat l'assembramento. Potrebbe anche scapparci lo stop all'attività.Il primo giorno dell'anno, secondo le statistiche rese note dalla prefettura le multe per non aver rispetto le norme anti Covid-19 elevate dalle forze dell'ordine durante i controlli, sono state nove. Otto ad Assisi più un altro caso.In più c'è stata una persona denunciata per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.Sul fronte dei controlli della polizia municipale diretta dal comandante Nicoletta Caponi, se il giorno di Capodanno non sono state rilevate infrazioni il giorno di San Silvestro è stato trovato un negozio di abbigliamento aperto e sono in corso accertamenti. Passata la mezzanotte in via Soriano c'è chi si è beccato la multa anti Covid-19 perché era in giro senza giustificato motivo. In via Soriano una violazione delle norme anti Covid-19 è stata scoperta grazie a un incidente stradale. Altro caso analogo nella notte in un'altra zona della città al guidatore del veicolo oltre alla multa anti Covid-19 anche le contestazioni per guida senza patente e guida in stato di ebbrezza.Luca Benedetti