TRASPORTIVelocizzare la linea Foligno-Terontola, collegare al sistema ferroviario la piastra logistica di Terni e meccanizzare il percorso a Roma Termini per raggiungere i due binari est della stazione romana: sono questi i tre argomenti principali che in queste settimane vedono impegnata la Regione Umbria, attraverso l'assessorato ai trasporti, con Rete Ferroviaria Italiana. «Continua serrato il nostro impegno, forte e convinto - ha affermato l'assessore Enrico Melasecche - per affrontare e risolvere problemi ultradecennali. Non ci ha fermato il covid nè le critiche spesso strumentali quanto disinformate e generiche.«Abbiamo organizzato l'ennesima importante videoconferenza con vari dirigenti di Rfi per formulare o ribadire alcune richieste significative che avevamo avanzato da tempo. La prima riguarda la velocizzazione della tratta Foligno-Terontola. Ad oggi è stato quasi completato il progetto definitivo per realizzare nelle stazioni di Assisi ed Ellera una serie di opere complesse come nuovi sottopassi, spostamento di binari, dotazione di nuove tecnologie che consentano di far entrare anche due treni in contemporanea in stazione. Abbiamo chiesto di accelerare i tempi previsti».«Tuttavia - ha sottolineato l'assessore Melasecche - poiché i cantieri sono aperti mentre funzionano le relative stazioni, i lavori sono svolti di notte dopo il passaggio dell'ultimo treno e la partenza del primo del mattino successivo e per questo motivo i crono programmi sono difficilmente comprimibili. L'obiettivo di breve periodo è quello di ridurre a 60 minuti circa i tempi medi di percorrenza negli 82 chilometri da Foligno a Terontola. Questo consentirà, secondo lo studio di Rfi che intendiamo inserire nella prossima revisione del contratto di programma in via di definizione, di perseguire l'obiettivo fondamentale di riduzione del tempo di percorrenza da Perugia a Firenze, con due sole fermate, in un'ora circa. Sono previsti costi complessivi di 414 milioni finanziati ad oggi per soli 54 milioni relativamente alla prima fase descritta. Ci faremo parte diligente nel chiedere anche qui i finanziamenti mancanti».