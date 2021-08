Sabato 14 Agosto 2021, 05:01

IL DATO

Ferragosto, week end, zona bianca, voglia di partire anche per due giorni e di stare in giro per chi resta. Sentimenti importanti, dopo tanti mesi di chiusure forzate e restrizioni. Ma la parola d'ordine non può che essere «massima attenzione». Perché con l'aumento di persone e auto in strada i pericoli inevitabilmente aumentano, ma anche perché c'è un dato a fare particolarmente paura: oltre la metà degli incidenti mortali negli ultimi tre mesi a Perugia e hinterland ha avuto come sfortunatissimi protagonisti under 30. Non solo purtroppo tra le vittime (tra cui due bambini di appena cinque e undici anni, un adolescente di sedici, una neo patentata e due poco più che ventenni) ma anche tra coloro che hanno avuto la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato e che dunque sono rimasti coinvolti negli scontri. E la cosa doppiamente sconvolgente è che stiamo parlando di una cifra quasi record di tredici incidenti mortali da quando, con l'allentamento delle restrizioni e coprifuoco prima e l'ingresso in zona bianca poi, le strade urbane ed extra urbane sono tornate a riempirsi di giorno e di notte. Ieri altri due incidenti: uno in zona Magione e l'altro tra Assisi e Petrignano, due auto finite fuori strada con altrettanti feriti.

VELOCITÀ E ALCOL

I nodi critici sono, come spesso accade, legati all'abuso di alcol dovuto a feste, pic nic o uscite con gli amici e anche alla velocità. Inevitabile come l'imperativo delle forze dell'ordine sia «tolleranza zero» nei confronti dei trasgressori del Codice della strada. Previsto un innalzamento dei controlli da parte della polizia stradale e della polizia locale, con l'utilizzo anche di etilometri e rilevatori della velocità. Un dato per tutti riguarda il 2020 sulle strade perugine si segnala come l'anno delle violazioni per l'eccesso di velocità. Che è anche la causa del 15% degli incidenti stradali rilevati dagli agenti della polizia locale diretti da Nicoletta Caponi. Su 802 incidenti, 119 hanno come causa principale la velocità eccessiva dei mezzi coinvolti. Sul fronte degli incidenti il 2020 ha registrato nove morti e 231 feriti.

I PUNTI PIÙ A RISCHIO

Bollino rosso, si diceva. Secondo il calendario di traffico intenso del piano estivo 2021, la polizia indica tra ieri pomeriggio e fino alla tarda serata di domani alcune delle ore più difficili di tutte per il traffico. Dunque, inevitabilmente, E45 e Raccordo saranno tra le zone più trafficate e a rischio incidenti. Ma ci sono anche quelle interne a preoccupare: le strade dove i perugini corrono di più e quindi l'autovelox colpisce con più frequenta sono la strada dei Loggi, strada Tuderte, via Settevalli, via San Girolamo e la San Marco Cenerente.

Michele Milletti