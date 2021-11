Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

L'INCIDENTE

Un sinistro aperto e una probabile richiesta di risarcimento, oltre al faro acceso dalla procura: questa la situazioe in relazione all'incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, quando il distacco di un pezzo di griglia di un giunto lungo la Perugia-Ancona all'altezza dello svincolo di Valfabbrica ha provocato una carambola fra tre auto con una persona rimasta ferita.

Come da prassi, infatti, visto l'incidente, è stato assicurativamente aperto il sinistro relativo all'incidente e sembra al tempo stesso abbastanza probabile che, essendoci una persona ferita e tre auto danneggiate a seguito di una problematica relativa alla strada, vengano presentate delle richieste di risarcimento nei confronti di Anas, ente che gestisce la strada.

In tutto questo, la procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone potrebbe aprire un fasciolo di indagine per accertare per quale motivo la griglia si sia staccata provocando dunque lo scontro fra le tre auto che stavano sopraggiungendo. Se, insomma, sia una questione casuale oppure possa esserci qualche punto da approfondire in relazione alla stabilità del giunto stesso.

Un tratto, quello della Perugia-Ancona, inaugurato nel 2016 e che ancora, specie nella zona da Gubbio fino al confine con le Marche, è una specie di cantiere aperto. Senza dimenticare che proprio nel tratto dell'incidente di venerdì sera si sono già in passato rese necessarie delle chiusure per lavori.