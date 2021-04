11 Aprile 2021

GUALDO TADINO Il sindacato degli autisti Faisa-Cisal interviene sull'episodio avvenuto in una fermata di autobus a Gualdo Tadino respingendo le accuse di razzismo. «In riferimento all'increscioso episodio della presunta aggressione spiega il segretario provinciale Piero Iannini non possiamo esimerci dal condannare la violenza verbale scaturita, perché una categoria di lavoratori che viene indistintamente colpita nella sua interezza». I fatti parlano di un episodio avvenuto ad una fermata di un bus che ha coinvolto un autista ed un ragazzo nigeriano, con quest'ultimo finito in ospedale per aver riportato delle ferite. «Sul fatto in sé continua il sindacato non possiamo pronunciarci in quanto non titolati e non presenti al momento ma non meritiamo il disprezzo regalatoci in questo frangente, non è giusto fare di tutta l'erba un fascio. Ci sono persone che lavorano sodo e che, non di rado, sono state vittime di aggressioni fisiche, minacce e percosse senza che ci fosse concesso alcun tipo di calore mediatico. Trasportiamo persone che ormai sono parte integrante della nostra società e che ne rappresentano un valore aggiunto e, quindi, rifiutiamo in maniera forte e decisa l'appellativo di razzista».

Francesco Serroni