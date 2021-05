21 Maggio 2021

Come rovinare e rovinarsi una festa? Semplice: con comportamenti completamente irresponsabili. E stavolta non c'entrano il Covid e le violazioni delle regole. Stavolta c'entra il fatto che in mezzo a una piazza piena, o comunque abitata in quel momento da centinaia se non migliaia di persone, non puoi buttare due bombe carta. Perché non serve uno scienziato per stabilire che le probabilità di farsi male siano alte. Proprio come accaduto lo scorso due maggio in piazza IV Novembre, con una ragazza ustionata a una gamba da un petardo artigianale lanciato da un tifoso del Perugia nel corso dei festeggiamenti per la serie B appena riconquistata dopo la vittoria di Salò.

Momenti di tensione erano stati già rilevati durante il pomeriggio di festa, ma non si era ben capito il motivo. Adesso è chiaro: erano gli stessi tifosi biancorossi che rimproveravano in maniera decisa l'autore del gesto, che definire folle è dir poco perché potrebbe aver avuto conseguenze ben più serie della comunque brutta e dolorosa bruciatura subita dalla donna.

Passa qualche minuto ed ecco un altro botto, un'altra esplosione in mezzo alla piazza: un altro tifoso ha appena fatto brillare un'altra bomba carta, probabilmente assemblata artigianalmente, e anche stavolta c'è un ferito. Fortunatamente non si tratta di una persona, ma anche in questo caso le conseguenze sarebbero potute essere gravi, dal momento che il petardo ha colpito in pieno la Fontana Maggiore. Secondo quanto ricostruito si parla di danni lievissimi, un gradino annerito. Ma si parla sempre del principale monumento della città.

Immediati sono partiti gli accertamenti da parte della digos e della divisione anticrimine: e così nel giro di un paio di settimane gli investigatori della questura sono arrivati a individuare un tifoso di 21 anni e un altro di 54, appartenenti entrambi all'area della tifoseria organizzata, nei confronti dei quali il questore Antonio Sbordone ha disposto il Daspo per un anno e tre mesi e per tre anni.

