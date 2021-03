25 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LA RIUNIONE

Orari e non solo. La riforma disegnata da Il Mosaico stampella per la Fcu in attesa che i lavori con i milioni del Piano nazionale ripresa e resilienza restituiscano agli umbri una ferrovia moderna e funzionale. «La proposta ha carattere temporaneo fintanto che non verranno installati i dispositivi necessari a ripristinare la velocità di linea a 90 chilometri orari, o perché no più alte, tra Ponte Felcino-Umbertide-Città di Castello», spiega Carlo Reali.

Di questo si è parlato in seconda commissione consiliare, dove alla convocazione del presidente Valerio Mancini hanno risposto l'assessore regionale Enrico Melasecche, il direttore generale di BusItala Velio Del Bolgia, i sindaci dell'Altotevere. Tutti al capezzale della mobilità extra urbana su ferro, vittima di un'inquietante involuzione. Dai seimila passeggeri al giorno all'alba del Duemila ai seicento utenti giornalieri a febbraio scorso. Né il trend dei tempi di percorrenza da Città di Castello a Perugia Sant'Anna è migliore: 65 minuti fino al 2014, 105 minuti oggi. «Gli orari non sono fatti a misura di chi vorrebbe utilizzare il treno, ma guardando ad una banale riduzione dei costi: primo obiettivo sembrano essere le penali da non pagare al gestore del servizio in caso di ritardi, poi treni messi ad hoc per ottimizzare i turni del personale, privilegiando un immediato quanto illusorio risparmio contabile senza tener conto delle reali esigenze della clientela», affonda Reali.

I problemi? «I tempi di percorrenza e soprattutto di arrivo a Perugia, le inadeguate coincidenze con i treni di Trenitalia a Ponte San Giovanni per arrivare ad Assisi, Foligno, Terni, Roma oppure Fontivegge, Università, ospedale Santa Maria della Misericordia, altrettanto inadeguate appaiono le coincidenze con i pullman urbani di Perugia pur sempre della stessa azienda BusItalia». Per questo Il Mosaico punta su una cura del ferro, «togliendo le corse veloci su gomma che collegano Città di Castello a Perugia Sant'Anna, bypassando due nodi fondamentali per questa infrastruttura come Umbertide e Ponte San Giovanni, snodo principale del trasporto in Umbria».

E mette a disposizione della Commissione, del Consiglio regionale la proposta di «treni che fanno poche fermate, che partendo tra Città di Castello si fermano a Trestina, Umbertide, Ponte San Giovanni». Da qui si sale a Perugia Sant'Anna oppure si continua su Perugia Fontivegge, Capitini, Università, ospedale oppure si usufruisce di «perfetti incroci con Assisi, Foligno, Terni, Roma». Tre le corse mattutine, come quelle di rientro. Capitolo Fontivegge. «Abbiamo una forte necessità di arrivarci perché il vero nodo di Perugia è quello, sappiamo che non è semplice ma reputiamo l'assessore Melasecche capace di un confronto con Trenitalia per ulteriori tratte o un accordo commerciale che veda la possibilità di avere a Ponte San Giovanni treni Trenitalia in coincidenza stretta con i nostri», il Reali pensiero.

Walter Rondoni