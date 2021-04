15 Aprile 2021

TRASPORTI

Una giornata a suo modo storica nella rincorsa ad una Fcu efficiente e moderna. Ed a fine mese, al massimo ai primi di maggio, l'aula di Palazzo Cesaroni sarà chiamata a esprimere un parere politico su una proposta che «proviene dal basso e risponde ai bisogni più volte manifestata dai cittadini». Proposta che è passata in seconda commissione consiliare dove si sta profilando un'ampia convergenza. Perché «permangono situazioni di disservizio per i cittadini residenti nei comuni dell'Alta Valle del Tevere che quotidianamente hanno la necessità di spostarsi verso il capoluogo regionale», perché Fcu «rappresenta un'opportunità per tutto il territorio regionale». Confermati i punti cardine, elaborati da Il Mosaico, della richiesta all'assemblea legislativa di impegnare la Giunta Tesei per «rivedere l'attuale orario di servizio con l'eliminazione delle corse veloci su gomma», per «prevedere treni veloci con fermate Umbertide e Ponte San Giovanni». Tre la mattina e tre di rientro al pomeriggio «senza aggravi in termini di chilometri treno», tanto che il presidente della commissione, Valerio Mancini (Lega), parla di «lavoro a costo zero». Il documento sollecita poi «orari al fine di permettere l'interscambio con i servizi Trenitalia verso Fontivegge-Università-ospedale Santa Maria della Misericordia o verso Assisi-Foligno-Terni-Roma», «interventi di riqualificazione delle stazioni potenziando le biglietterie ed i servizi ai viaggiatori». Accolti gli emendamenti presentati da Michele Bettarelli, Pd, nei quali si ribadisce la necessità di servizi di raccordo su gomma per i piccoli comuni fuori dalla linea ferroviaria e la volontà di collaborare con la Toscana per sviluppare il collegamento Sansepolcro-Arezzo. «Il tratto nord va inserito come rete di interesse nazionale per accedere ai Pnrr», aggiunge Mancini. La risoluzione sarà votata il 21 aprile, quindi trasmessa in consiglio «insieme alle tabelle sinottiche degli orari». In tempo per metterle in pratica da metà giugno.

Walter Rondoni