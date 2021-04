2 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







Saranno sbloccati 24 milioni non disponibili da anni causa la mancata rendicontazione. Serviranno per i lavori nei cantieri Fcu da Ponte San Giovanni a Perugia Sant'Anna, da Cesi a Terni. «Dal 2008 non veniva convocato il Comitato di verifica e monitoraggio previsto per dare il placet a molte opere finanziate da varie leggi speciali», ricorda l'assessore Enrico Melasecche. «Il 17 giugno scorso la nuova Giunta regionale ha deliberato il regolamento previsto dall'apposito Accordo di programma che prevedeva interventi per circa 139 milioni erogabili dal Ministero in tranche pari al 20 per cento, circa 26 milioni, ogniqualvolta le risorse in disponibilità della Regione Umbria scendessero sotto il 10 per cento», spiega. «Oggi occorre recuperare il tempo perduto, rendicontare le spese effettuate, ottenere lo svincolo di circa 24 milioni spesi». Ma, puntualizza Melasecche, «ricostruire fatti tecnici e contabili accaduti è stato tutt'altro che semplice» dopo «gli accadimenti che hanno interessato Fcu, poi Umbria Mobilità ed hanno attraversato quattro legislature, con documenti perduti per sempre nell'evolversi delle varie società». W. Rond.