Martedì 3 Agosto 2021, 05:01

TRASPORTI

CITTÀ DI CASTELLO Fcu, qualcosa si muove. Italferr ha consegnato a Rete Ferroviaria Italiana il progetto di messa in sicurezza e velocizzazione da Città di Castello a Perugia Ponte San Giovanni. Rfi,a sua volta, sta predisponendo la gara nazionale per l'appalto quadro, mentre va avanti il percorso per le altre due tratte. «Mese dopo mese ci stiamo risollevando dalla situazione di assoluto degrado ereditata un anno e mezzo fa», puntualizza l'assessore regionale Enrico Melasecche. «Nonostante ancora non si apprezzino i molti progressi in ragione della complessità delle situazioni, delle normative, delle materie trattate, si stanno compiendo importanti passi in avanti sul fronte del ripristino delle tratte dismesse cinque anni fa e completamente da ricostruire, a cominciare dall'armamento, ma anche per la riqualificazione dei binario riaperto, autorizzato all'esercizio solo temporaneamente ed in deroga alle rigide normative odierne con perditempo snervanti imposti dall'Agenzia Nazionale Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali». Adesso, annuncia Melasecche, c'è da attendere l'«avvio del cantiere entro pochi mesi che permetterà il recupero totale della sicurezza e della maggior velocità consentita a 95 chilometri orari». Il tutto avendo concertato il «costo di massima di questo appalto su una cifra calmierata intorno ai 25 milioni, disponibili». Nel frattempo, «la trattativa avviata un anno fa con il comune di Perugia per l'eliminazione di quattro passaggi a livello, alcuni tipo Far West senza barriere, pericolosissimi, che rallentano non di poco i treni, ci farà guadagnare un'altra manciata di minuti», aggiunge l'assessore, tornando poi sull'argomento del muro contro muro con i pendolari. «Pretendere l'applicazione di orari che Rfi e BusItalia dichiarano impossibili senza tener conto che si tratta di binario unico con treni che lo percorrono in senso inverso, costituisce la premessa per disastri ferroviari di cui nel Paese abbiamo memoria e che hanno portato ad un irrigidimento delle regole ed al conseguente rallentamento dei tempi di percorrenza». Piuttosto, grazie al confronto con BusItalia, «abbiamo avanzato richieste di corse veloci saltando le piccole stazioni in modo da recuperare utenza in centri come Città di Castello, Trestina, Umbertide». Anche se lo sguardo è già rivolto al 2026, al totale recupero della linea con i 163 milioni del Pnrr, benché «rimane il problema di reperire gli oltre 4 milioni per rimettere in funzione i quattro Minuetto». Sempre in tema di mobilità, l'assessore comunale Stefano Franceschini, «strafelice che non ci saranno tagli e soppressioni di linee nel trasporto pubblico locale nell'Eugubino-Gualdese», lamenta il mancato coinvolgimento degli amministratori di Gualdo Tadino in Commissione regionale.

Walter Rondoni