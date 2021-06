IL CASO

CITTÀ DI CASTELLO Le speranze dei pendolari altotiberini sono evaporate all'entrata in vigore dei nuovi orari Fcu. Niente di nuovo, niente che in qualche modo potessero interpretare come sviluppo del percorso aperto in Commissione e chiuso in consiglio regionale con l'approvazione unanime delle loro proposte. Avrebbero gradito un segnale, anche piccolo. Invece, «nessuna richiesta ha trovato riscontro». Batte i pugni sul tavolo Carlo Reali, presidente de Il Mosaico.

«Leggiamo di milioni di euro che arriveranno per la sistemazione della ferrovia, siamo stanchi di proclami che sanno tanto di spot elettorali, i circa 100 milioni di euro di cui si parla sono quelli richiesti dalla vecchia Giunta regionale al ministro Delrio», affonda. «Abbiamo dovuto assistere al solito monologo dell'assessore ed ascoltare chi ha voluto definire la nostra proposta, poi diventata proposta della Commissione, un chiacchiericcio da bar». Intanto, «sembra che la continua perdita di utenza non sia il segnale che le corse attuali non sono calibrate per gli utenti».

La rabbia monta per un servizio che non soddisfa e per il disinteresse degli amministratori. «Non vogliamo entrare nel merito delle guerre interne alle forze politiche, c'è chi vuole orari e migliorie, chi vuole lo sfondamento a nord e treni all'idrogeno, noi siamo per tutto questo ma tocchiamo con mano che nessun sindaco dell'Altotevere è intervenuto nel dibattito ribadendo la centralità della ferrovia per l'intero comprensorio», sottolinea Reali. «Siamo felici che a Terni abbiano il Frecciarossa a Orte, che a Cortona e dintorni abbiano la fermata di Terontola, ma è lampante che esistono pendolari di serie A e di serie B». In attesa degli eventi («Attendiamo con impazienza la nascita dell'Agenzia del Trasporto Regionale, doppione di quanto spetterebbe alla Regione»), Reali lancia un invito all'assessore Enrico Melasecche. «Venga a Città di Castello con i mezzi pubblici, partendo da Terni in autobus e proseguendo in treno».

Alla stazione della quarta realtà umbra troverà erba che sta quasi soffocando i binari. Questione di decoro se non funzionale. Ma questo è un altro discorso, estraneo all'impegno delle associazioni che avevano chiesto la revisione degli orari, l'eliminazione delle corse veloci su gomma, sostituite con treni veloci da fermare a Trestina, Umbertide, Ponte San Giovanni. Fondamentali, per gli utenti, l'interscambio con i servizi Trenitalia verso Perugia Fontivegge-università-ospedale Santa Maria della Misericordia oppure verso Assisi-Foligno-Terni-Roma, il ripristino del collegamento su ferro Città di Castello-Sansepolcro e lo sfondamento ad Arezzo.

Walter Rondoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Mercoledì 16 Giugno 2021, 05:00