Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:03

LA POLEMICA

«Questa amministrazione si deve ricordare che noi siamo antifascisti 365 giorni l'anno». Duecento circa le persone in piazza IV Novembre che ieri, a distanza di sicurezza e indossano le mascherine, hanno manifestato contro il fascio littorio al Mercato Coperto.

Simboli che sono tornati alla luce duranti i lavori di restauro, dopo essere stati coperti da decenni e ora, invece, fanno bella mostra dì accanto al Grifo, simbolo amato dalla città. C'erano l'Anpi, l'omphalos, l'Udu, i gruppi di opposizione a palazzo, la società di Mutuo soccorso, le sigle dei sindacati e tanta società civile. Insieme per ribadire come sia inaccettabile esporre un simbolo del regime fascista in uno dei punti d'ingresso del centro della città. «Preoccupa che dopo 70 anni commenta Primo Tenca della Società di Mutuo soccorso dobbiamo ancora scendere in piazza per dire no ai simboli fascisti. Il fascio littorio non lo vogliamo li né da nessun'altra parte. Se proprio deve esserci un simbolo, mettiamoci il leone». Tra i presentii consiglieri Sarah Bistocci, Fabrizio Croce, Giuliano Giubilei poi Stefano Vinti, Ulderico Sbarra, ex segretario Cisl, Vincenzo Sgalla di Cgil. C'è chi applaude a chi ricorda le parole di Aldo Capitini. «Toglieteli», conclude il suo intervento la partigiana Mariella Aloisio.

Tra un intervento e l'altro si ricordano le norme anti Covid e a palazzo dei Priori gli assessori Luca Merli e Gabriele Giottoli sono già pronti ad accogliere, se ce ne fosse l'occasione, una delegazione dei manifestanti. Anche se, sulla carta, un incontro con il primo cittadino Andrea Romizi è già stato fissato il 6 ottobre. Il caso da Perugia è arrivato anche a Roma grazie ad una interrogazione parlamentare del segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni criticato da diversi esponenti nazionali del centrodestra.

Cristiana Mapelli