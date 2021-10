Giovedì 21 Ottobre 2021, 05:01

A Ponte San Giovanni un nuovo spazio dove trovare non solo ausili sanitari, ma anche la consulenza di tecnici specializzati in ortopedia sanitaria.

Una novità nel centro commerciale Apogeo firmata Afas, che inaugura un nuovo filone che va oltre alla vendita di farmaci da banco, come spiega Antonio D'Acunto, al vertice della partecipata che gestisce le farmacie comunali.

Un nuovo presidio sociale o qualcosa in più?

«Assolutamente qualcosa in più. La volontà è quella di creare un luogo con una forte vocazione alla sanitaria ortopedica dove trovare, anche a noleggio, tutti quei dispositivi e accessori che servono per disabilità più o meno gravi, temporanee o meno. Dai più comuni a quelli più di nicchia».

Come nasce l'idea di una sanitaria ortopedica?

«La voglia di specializzarsi conferma la vocazione di Afas come farmacia sociale, vicina ai cittadini anche nelle esigenze più particolari e nei bisogni più complessi».

Quali sono i servizi offerti al cittadino?

«Quello dell'ortopedia sanitaria è un mondo immenso. Non immaginavo nemmeno come fosse difficile, in alcuni casi, trovare alcuni ausili ortopedici. Si va dalle carrozzine ai letti elettrici, deambulatori, sollevatori e molto altro ancora. I bisogni di chi ha una qualche disabilità ortopedica sono tantissimi e abbiamo cercato di avere una risposta ad ogni problema».

La nuova apertura di Ponte San Giovanni ha portato nuove assunzioni?

«Assolutamente sì, e di personale estremamente qualificato. Abbiamo pubblicato un avviso per assumere e abbiamo auto la fortuna di trovare delle professionalità specializzate in questo settore e con una importante esperienza pregressa. La nuova apertura è stata un'opportunità per tutti, favorendo anche quella che è la nostra comunità economica».

Come sta andando il punto vendita in questi primi giorni?

«Devo dire molto bene, la domanda c'è. Segno che siamo sulla strada giusta. Verificheremo e monitoreremo la situazione nei prossimi mesi, ma sono sicuro che i numeri mi confermeranno di aver avuto la giusta visione».

Presidente, possiamo dire che l'intuizione è stata la sua?

«Sì ma, dopo sei mesi di lavoro, si è concretizzata grazie a tutta la struttura dei consiglieri dell'azienda che ha fatto veri e propri studi di mercato. Inaugurare questo progetto è molto importante per me, perche Afas non apriva un nuovo punto vendita da tanti anni e aver creato una cosa nuova in tempi così difficili è un buon segno per tutti».

E' soddisfatto di questa crescita di Afas?

«Essere vicini ai cittadini e offrirgli strumenti per stare più in salute mi riempie di tanta soddisfazione. Siamo aperti da solo pochi giorni, ma grazie alla professionalità di chi sta dietro al bancone, siamo già molto competitivi nel settore».

La voglia di specializzarsi nei servizi porterà delle novità in Afas?

«Abbiamo tante idee, le dobbiamo ancora misurare, valutare e progettare nei mini dettagli. Certo, non possiamo spingerci oltre le nostre potenzialità, ma credo proprio che presto ci sarà un'espansione dei servizi di Afas sempre più in aiuto dei cittadini e delle loro esigenze».

Cristiana Mapelli

