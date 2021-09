Sabato 11 Settembre 2021, 05:01

Scivolato e morto nel corso della notte passata in un sacco a pelo sui Sibillini. Questa l'ipotesi privilegiata al momento per spiegare la morte di Alfio Farabbi, il 56enne di Villa Pitignano trovato domenica scorsa nella zona tra Pizzo Acuto e Forcella del Fargno lungo un sentiero vicino a un'area pic nic. Dopo il ritrovamento, è stata eseguita l'autopsia all'ospedale di Camerino dal medico legale Ilaria De Vitis e sono stati anche disposti gli esami tossicologici del caso, ora il prossimo step è quello dell'esame del Dna che dovrà togliere ogni residuo dubbio sul fatto che si tratti di Alfio: il viso dell'uomo è stato infatti trovato in stato di decomposizione dopo oltre due mesi dalla scomparsa ma il resto del corpo, vestiti compresi, è stato conservato proprio dal sacco a pelo e il fratello ha purtroppo riconosciuto sia i vestiti che lo zaino. Di certo c'è che il corpo non presenta segni di violenza e proprio per questo l'ipotesi privilegiata è di uno scivolamento rispetto alla zona in cui aveva deciso di passare la notte. Questa ipotesi, secondo quanto si apprende, è spiegabile con il ritrovamento degli oggetti di Farabbi che disegnerebbe una specie di tragitto dal punto in cui si era accampato alla sporgenza rocciosa in cui è stato ritrovato: il tutto dovuto a uno smottamento del terreno causato dalle forte piogge in quei giorni di luglio in cui Alfio è scomparso. Egle Priolo